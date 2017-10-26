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Kenya'daki seçimlerde çatışma çıktı

Kenya'nın Kisumu ve Migori eyaletlerinde devlet başkanlığı seçimini protesto eden göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı

26 Ekim 2017 Perşembe 17:35
Kenya'daki seçimlerde çatışma çıktı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, muhalefetin kalesi olarak görülen Kisumu ve Migori eyaletlerinde polisle seçimi protesto eden göstericiler arasında çatışma çıktı.

Polisin göstericilere ateş açması sonucu bir kişi öldü, en az 8 kişi yaralandı.Kenya polisi, vurulan bazı göstericilerin uluslararası Kenya-Tanzanya yolunda araçları durdurarak hırsızlık yaptığını ve çevredeki dükkanları yağmaladığını ileri sürdü.

Başkent Nairobi'de de seçimi boykot eden muhalefet taraftarları, bazı mahallelerde lastik yakarak yolları kapattı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü gönderildi.

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimi, bazı "düzensizlikler" görüldüğü gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmişti. Muhalefet, 26 Ekim'de yeniden yapılması kararlaştırılan seçimi boykot edeceğini açıklamıştı. Muhalefet lideri Raila Odinga, Seçim Komisyonunun tarafsız olmadığını ileri sürerek seçim yarışından çekilmiş ve taraftarlarından seçimi boykot etmelerini istemişti. Yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sıkı güvenlik önlemleri alınan seçimde 130 bin polis görev yapıyor.

 



Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 17:35
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