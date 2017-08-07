Kenya'da trafik kazası: 10 kişi öldü
Kenya'nın Kericho eyaletinde bir yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:02
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kericho Emniyet Müdürü Justus Kitetu, Kericho ve Kisumu eyaletleri arasındaki otoyolda yolcu otobüsüyle karşı taraftan gelen kamyonun kafa kafaya çarpıştığını söyledi.
Kitetu, kazada 8 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktaran Kitetu, ölenler arasında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi.