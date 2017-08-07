Kenya'da trafik kazası: 10 kişi öldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kericho Emniyet Müdürü Justus Kitetu, Kericho ve Kisumu eyaletleri arasındaki otoyolda yolcu otobüsüyle karşı taraftan gelen kamyonun kafa kafaya çarpıştığını söyledi.



Kitetu, kazada 8 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktaran Kitetu, ölenler arasında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi.