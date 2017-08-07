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Kenya'da trafik kazası: 10 kişi öldü

Kenya'nın Kericho eyaletinde bir yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:02
Kenya'da trafik kazası: 10 kişi öldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kericho Emniyet Müdürü Justus  Kitetu, Kericho ve Kisumu eyaletleri arasındaki otoyolda yolcu otobüsüyle karşı  taraftan gelen kamyonun kafa kafaya çarpıştığını söyledi.

 
Kitetu, kazada 8 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldıkları  hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.
 
Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktaran Kitetu, ölenler arasında  4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:02
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