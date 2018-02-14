Kenya'da kolera salgını: 8 kişi öldü

Garissa Sağlık Müdürü Mohamed Farah, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta önce tespit edilen salgın dolayısıyla Garissa ve Tana River eyaletlerinde bakteri bulaşan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Farah, şimdiye kadar 290'dan fazla kişiye kolera tanısı konulduğunu, bunların 129'unun Garissa İlçe Hastanesindeki izolasyon biriminde tedavilerinin devam ettiğini, geriye kalanların da tedavisinin tamamlandığını kaydetti.

Kolera bakterisinin ilk olarak Tana River'da ortaya çıktığını dile getiren Farah, durumun bir an önce kontrol altına alınabilmesi için Tana River'daki sağlık görevlileriyle iş birliği halinde çalıştıklarını söyledi.

Farah, "Garissa Hastanesi izolasyon birimindeki tüm vakaların yüzde 90'ından fazlası komşu Tana River eyaletinden geliyor. Salgının bu bölgede yaşayan insanların kirli su tüketiminden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünden (WHO) derlenen verilere göre, Kenya'nın 2017 yılı başından bu yana ciddi anlamda kolera vakalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Kenya'da geçen yıl Nairobi ve Garissa eyaletlerinde toplamda bin 216 kolera vakası rapor edilirken, salgına yakalanan 14 kişi yaşamını yitirmişti.