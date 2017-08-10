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Kenya’da Kenyatta karşıtı protesto: 3 ölü

Kenya’da genel seçimleri Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın tekrar kazanmasıyla sokağa dökülen muhalifler protestolara devam ediyor. Gösterilerde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
Kenya’da Kenyatta karşıtı protesto: 3 ölü

Kenya’da dün başlayan protesto gösterileri bugünde devam etti. Muhalefetin devlet başkanı adayı olan Raila Odinga taraftarları seçim sonuçlarını protesto ederek yolda lastik yaktı. Odinga dün yaptığı açıklamada Kenyatta’yı açık ara farkla önde gösteren resmi olmayan sonuçları kabul etmediğini açıklamıştı. Odinga basın toplantısı düzenleyerek genel seçimlerin hileli olduğunu belirtmişti.Kenyatta resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54,5’ini alarak seçimleri önde götürüyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
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