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Kenya'da kabus gerçek oluyor! Bir günde 100'den fazla ölü

Kenya'daki gösterilerde bir günde 100'den fazla insan öldü. Ölenlerin aralarında çocuklar bile var. Reuters haber ajansı 9 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bir şekilde yerde uzandığı kareyi paylaştı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:07
Kenya'da kabus gerçek oluyor! Bir günde 100'den fazla ölü

Kenya'da muhalefetin seçimlerin hacklendiği iddiasının ardından başlayan gösteriler deyim yerindeyse çığrından çıktı. Korkulan tablo gittikçe gerçek oluyor. 10 yıl önceki seçimlerin ardından çıkan olaylarda 1100 kişi hayatını kaybetmişti.

Bugünkü gösterilerde güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen göstecilerden 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden kimisinin çocuk olduğu belirtiliyor. 

Reuters haber ajansının görgü tanıklarıan dayandırdığı habere göre ölü sayısı 100'den fazla. Ancak ajans yetkililerin ülke çapında gerçekleşen olaylarda can kaybının 11 olduğunu onayladığını belirtiyor. 

Başkent Nairobi ve Kisumu ve Homa Bay olmak üzere ülkedeki birçok eyalette sokaklara çıkan muhalif lider Odinga yanlısı göstericiler sokaklara çıkarak seçim sonuçlarını  protesto etti. 

Polisle çatışmaya giren göstericiler, araçları ateşe vererek  yolları trafiğe kapattı.

Tam bir savaş alanına dönen sokalarda protestocuların polise taşlarla saldırdığı ve çevredeki dükkanları yağmaladığı da gelen bilgiler arasında.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu önceki gün yaptığı  açıklamada, 8 milyon 203 bin oy alan Uhuru Kenyatta'nın ikinci kez devlet başkanı seçildiğini, muhalefetin ortak adayı Raila Odinga'nın ise 6 milyon 762 binini alarak seçimi kaybettiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:07
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