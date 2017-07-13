Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kenya'da büyük kediyi ağaca tırmanırken kimse göremedi!

Kenya'da bir vahşi yaşam fotoğrafçısının kadrajına aldığı karede, ağaca sakladığı avının yanına tırmanan leopar ancak dikkatli bakılırsa seçilebiliyor.

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:11
Kenya'da büyük kediyi ağaca tırmanırken kimse göremedi!

Yer, Afrika'daki ünlü Masai Mara Ulusal Parkı. Alman vahşi yaşam fotoğrafçısı Ingo Gerlach, Masai Mara'daki ilk gününde bir ağaca tırmanan leoparı görüntüledi.

Ancak Gerlach'ın beş saat bekleyerek çektiği fotoğrafta, leopar ilk bakışta seçilmiyor. Ağacın gövdesiyle leoparın desenleri birbirine karışmış durumda.

Alman fotoğrafçı, ağacın dalına asılı duran impalaya doğru tırmanan hayvanı kadrajına aldığı için çok şanslı olduğunu söylüyor.

Genellikle geceleri avlanan leoparlar, avlarını sırtlan veya aslanların kapmaması için ağaç dallarında saklıyor.

Aslanlar ve sırtlanların aksine yalnız yaşayan leoparlar, kaçak avcıların hedefinde. Kürkleri için avlanan hayvanların nüfusu son yıllarda giderek azalıyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 12:11
  1. Kenya
  2. Masai Mara
  3. leopar
  4. av
  5. impala
  6. fotoğraf
  7. kamuflaj
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O üniversitede bomba alarmı... Binlerce öğrenci tahliye edildi
    1. O üniversitede bomba alarmı.....
    2. Polis, yaşlı ve hasta kadını elleriyle..
    3. Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiyeyle..
    4. PKK adına para toplayan Alman..
    5. Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
    6. 15 Temmuz şehitleri için 249 keklik..
    7. FETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya..
    8. Toprağın altından uyuşturucu çıkardılar
    9. 200 milyar dolarlık dev satış!
    10. "1 dolara göğüslerindeki bayrağı,..
    11. ''Salatu Selam 15 Temmuz'un simgesi..
    12. 'Şehit olmak için yarışan bir ümmet..
    13. Halı sahanın ortasında ölüm
    14. "Hainlere ihanetin hesabını soracağız"
    15. Fiyatları düştükçe düştü! Neredeyse..
    16. Bakan Eroğlu'nu yakalamak isteyen..
    17. "OHAL'in sınırlarını biz belirleriz"
    18. 15 Temmuz gecesi Kara Harp Okulu'nda..
    19. Suikast timi sanıklarına 'idam..
    20. "Darbe girişimi olsa yine sokağa..
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!
    Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!