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Kenya sandık başında!

Ülkenin yeni liderinin yanı sıra milletvekili ve valilerin de belirleneceği seçim için Kenyalılar geceden kuyruğa girdi.

08 Ağustos 2017 Salı 10:21
Kenya sandık başında!

Afrika ülkesi Kenya, günlerdir beklenen seçimler için bugün sandık başında. Yaklaşık 20 milyon seçmenin bulunduğu ülkedeki siyasi analistler, yarışın çok çekişmeli geçeceğini tahmin ediyor.

Anketlere göre, 2013'teki tarihi seçimde ipi göğüsleyen Uhuru Kenyatta bu seçimde de az farkla önde görünüyor.

Kenyatta'nın en önemli rakibi, muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga. Diğer altı adaya pek şans tanınmıyor. Hiçbir aday oyların yarısını alamazsa, seçimler 14 Eylül'de tekrarlanacak.

Seçmenler, yeni devlet başkanının yanı sıra milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcilerini de belirleyecek.

Sandıkların yerel saatle 17.00'da kapanacağı ülkede, sonuçlar en geç 15 Ağustos'a kadar açıklanacak.

Yaklaşık 180 bin polisin görev aldığı seçimlerden ilk fotoğrafları uluslararası ajanslar servis etti. Associated Press'in (AP) başkent Nairobi'de çektiği karelerde, yüzlerce kişinin daha gün ağarmadan sıraya girdiği görülüyor. Nairobi'de ayrıca upuzun kuyruklar dikkat çekiyor.

Kenya seçimlerini Avrupa Birliği'nden (AB) 130 gözlemci izliyor.

10 yıl önceki kanlı seçim

Ülkede 2007 yılında gerçekleşen seçimlerden sonra çıkan olaylarda 1000'den fazla can kaybı kayıtlara geçmişti. Bu seçimlerde muhalefetin aday gösterdiği Odinga, 10 yıl önce de yarışın içindeydi ve başkanlığı kaybetmişti.

Kanlı seçimden sonra yeni anayasanın hayata geçtiği Kenya, 2013'te bir kez daha sandık başına gitti ve mevcut başkan Kenyatta kıl payı zafere ulaştı.

Bu seçimde de kıyasıya bir yarışın içine giren Kenyatta ve Odinga, bir dönem aynı kabinede yer alıyordu. Başbakan Odinga'nın yardımcısı Kenyatta'ydı.

Uhuru Kenyatta, Kenya'nın kurucusu Jomo Kenyatta'nın oğlu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 10:21
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