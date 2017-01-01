Kentsel dönüşüme maliyet neşteri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, kentsel dönüşüm projeleri için ‘faizsiz kredi verilecek’ açıklamasının ardından, vatandaşlar ve yılda 500 bin binanın dönüşümünü gerçekleştiren inşaat sektörünün temsilcileri sürecin hızlandırılmasını istiyor.

Dönüşüm kapsamındaki 7,5 milyon konut için gözler hükümete çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kentsel dönüşüm için belediyelere ve şahıslara sıfır faiz imkânı sunacaklarını açıklaması, inşaat sektörünü umutlandırdı. Sektör yetkilileri, faizsiz kentsel dönüşüm kredilerinin dönüşüme ilgiyi artıracağını kaydediyor.

DEPREM YASASI BEKLENİYOR

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında binasını yenileyecek vatandaşlar, bakanlığın anlaşma yaptığı bankalardan dönüşüm kredisi kullanıyor. Devlet sadece bu binaların yenilenmesinde kullanılan krediler için vatandaşa faiz desteği veriyor. 1-120 ay arasında kullanılan kredilerde yüzde 1.30’un üzerinde faiz uygulanırken devlet yüzde 0,33 oranında faiz desteği sağlıyor. Geri kalan faizi ise vatandaş karşılamak zorunda. Faizli kredi uygulaması nedeniyle kentsel dönüşümde de hedeflere ulaşılamıyor. Bunu önlemek ve dönüşüm sürecine canlılık katmak için vatandaşlara sıfır faiz uygulaması gündemde. Bakanlığın Deprem Yasası kapsamında konuyla ilgili açıklama yapması merakla bekleniyor.

Bugüne kadar kentsel dönüşüm için 5,1 milyar lira kaynak kullanıldı. Dönüşümle 7,5 milyon binanın yenilenmesi planlanırken, her sene ortalama 500 bin bina dönüştürülüyor.

‘FAİZSİZ KREDİ İLGİYİ ARTIRIR’

Öte yandan; dönüşüme tabi olsun olmasın krediye uygun konutlar için bankaların vatandaşa faiz kıskacına alması büyük bir yük getiriyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yüzde 1’i aşan faiz oranının emlak satışlarına balta vurduğunu ifade ederek, “Bu oran indirilmeli, mümkünse sıfırlanmalı” dedi. Markalı konut üreticisi Süleyman Ekşi de, binalarını veya hanelerini yenileme kararı alan şahıslara sıfır faiz uygulanmasının kentsel dönüşüme ilgiyi yüzde 30 ila 40 oranında arttıracağını; inşaat firmalarının yüzünü güldüreceğini dile getirdi.