Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Tanıtım Ofisi Kuruldu

Uşak Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile hayat bulan Kentsel Dönüşüm projesi alanında yer alan iş yerlerini alıcılarıyla buluşturacak tanıtım ve satış ofisinin açılışı yapılan törenle gerçekleştirdi.

Kentsel Dönüşüm alanında bulunan ve alıcıları bilgilendirmeyi hedefleyen tanıtım ofisinin açılış törenine, Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, Toplu Konut İdaresi Finansman Şube Müdürü Süleyman Sulak, TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplamda 1051 konut, 923 iş yeri, 24 derslikli ilköğretim okulu, 750 kişilik cami, sağlık ocağı, müze ve ayrıca gençlik merkezi ile sinema gibi sosyal alanları içerisinde barındıracak olan şehrin yeni yaşam merkezinde 397 adet dükkan açık arttırma usulüyle sahiplerini bulacak.

Uşak’ta böylesine güzel bir yaşam merkezinin hayata geçirilmesi nedeniyle mutluluk duyduklarını kaydeden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, her geçen gün Uşak için tarihi bir başarıya imza atıldığının altını çizdi.

“Devletimiz Tarafından Uşak’a Yapılan En Büyük Proje”

Bu güne kadar Kentsel Dönüşüm alanında emeği geçenlere ve anlaşarak projenin hızla ilerlemesini sağlayan hak sahiplerine teşekkürlerini ileten Cahan, “Sosyal yaşamıyla, ticari hayatıyla böyle bir mekanı ilimize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Biz göreve geldiğimizde burada hala yıkılmayan binalar vardı. Şimdi geldiğimiz nokta Uşak adına 10 yıllık bir serüvenin eseri. Bu noktaya gelmemizdeki duruşları ve kararlılıkları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a, bakanlarımıza ve TOKİ Başkanımız Ergün Turan’a çok teşekkür ediyorum. Bu proje Uşak adına devletimiz tarafından yapılan en büyük proje.” dedi.

Yaklaşık olarak 450 Milyon TL’lik bir kaynağın Kentsel Dönüşüm alanına aktarıldığını kaydeden Cahan, “Şimdi burası Uşak’ımızın yeni yaşam ve ticaret merkezi olacak. Şehrimiz Mecburiyet Cadde olarak anılan İsmetpaşa Caddesi’ne sıkışmış durumdaydı. Şimdiyse ilk olarak belediye olarak biz bu alana geliyoruz. Defterdarlığımız da bu mekana taşınacak. Bunun yanında bankalar için yerlerimiz var. Ticari yerlerimiz var. Sosyal yaşam alanlarımız var. Ayrıca DSİ iş birliği ile yaptığımız, alanımızın ortasından geçen Dokuzsele Deremiz var. Sorkun Köyü’nde bu deremizi besleyecek barajın ihalesi ve yer teslimi yapıldı. Bu deremiz de bölgeye apayrı bir renk verecek.” diye konuştu.

Uşak’ın girişimci ve gelişimin yanında olan bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Cahan, girişimcileri açılışı yapılan satış ofisine davet etti.

Başkan Cahan şöyle devam etti:

“Uşak ilkler şehri. Ve bu projemizle bir ilki daha şehrimize katmış olduk. Türkiye’de sanayiden konut ve ticariye dönüşen ilk Kentsel Dönüşüm Projesi. Ayrıca Avrupa’da ödül alan bir proje. Burası Uşak’ın önemli bir kazanımı. Her şeyiyle modern bir kenti inşa ediyoruz. Şehrimiz her şeyiyle değer kazanıyor.”

Yeni Merkez Uşak’a Değer Katacak

Uşak’ta ve ülke genelinde bu tür güzel ve önemli projelerin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Uşak Valisi Salim Demir, şehircilikte iki altın kural olduğunu dile getirdi.

Vali Demir, “Bunlardan bir tanesi 1+1 kuralıdır. Eğer bir kentin üst yapıları artıyorsa mutlaka alt yapılarının da aynı oranda artırarak geliştirmemiz gerekir. Eğer bu formül bozulursa burada da örneğini gördüğümüz gibi ikinci formül devreye girer. Oda şudur, yeni merkezler oluştur, eski merkezleri soğut formülüdür. Dolayısıyla Uşak’ımızda böylesine güzellikleri içeren ve şehirciliğin ikinci altın formülünü uygulayan bir yapıyla Kentsel Dönüşümün projesini gerçekleştirmiştir. Hak sahiplerinin konutlarını ve işyerlerini aldığı gibi buradaki 397 işyerimizin de satışının biran önce yapılarak alandaki ticari ve konut hayatının hızla başlamasını ümit ediyorum.” açıklamalarına yer verdi.

Vali Demir, hayata geçirilen ve Uşak’ın büyük ölçüde çehresini değiştirecek olan proje nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TOKİ Başkanlığına ve yerelde bu işe destek veren Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Toplu Konut İdaresi Finansman Şube Müdürü Süleyman Sulak ve TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar ise projenin Uşak’a hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tanıtım ve sayış ofisinin açılış kurdelesinin kesimi gerçekleştirildi.

Toplamda 397 iş yerinin satışa çıkartılacağı açık arttırma 24 Ağustos’ta Ramada Otel’de gerçekleştirilecek. 77 Bin TL’den başlayan fiyatlarla arttırımla sunulacak olan dükkanlar, 30 metrekareden 472 metrekareye kadar değişen seçeneklerle vatandaşa sunulacak.