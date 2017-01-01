Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilecek 3. Yeşil Binalar Ötesi Konferansı’nda Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği masaya yatırılıyor.

Yeşil Rapido, Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansı, Dünya Şehircilik Günü olarak kutlanan 8 Kasım tarihinde "Future & Cities - Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği" temasıyla gerçekleştirilecek.

Ekoyapı Dergisi tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi iş birliği ve Dörken Sistem, Ytong, BoardeX, Forbo Flooring ve E.C.A. Serel firmalarının sponsorluğu ile gerçekleştirilecek olan etkinlik, MSGSÜ Fındıklı Yerleşkesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda düzenlenecek.

Konferansta, MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Ergönül ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.