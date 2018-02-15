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Kent savaşında tecrübeliler… Hendek savaşlarının kahramanları Afrin’de

Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı’nı kararlı bir şekilde sürdürüyor. Afrin operasyonunda dün 2 köy daha temizlendi. Toplam bin 485 terörist etkisiz hale getirilirken meskûn mahal çatışmaları için de Sur ve Nusaybin’de kent savaşına tecrübeli askerler sevk edildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 03:40
Kent savaşında tecrübeliler… Hendek savaşlarının kahramanları Afrin’de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in Ömer Simo ve Arşali köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizlemesinin ardından Cinderes'deki PYD/PKK'lı teröristlerle aralarında 500 metreden az bir mesafe kaldı. Stratejik öneme sahip Cinderes'de meskûn mahal çatışmalarına hazırlanan TSK, bölgeye daha önce Sur, Cizre ve Nusaybin'de kent savaşına katılan çok sayıda tecrübeli asker sevk etti.

MEHMETÇİK CİNDERES'E YÜRÜYOR

 Zeytin Dalı Harekâtı'nın 26'ncı gününde güney cephesinde de hareketli dakikalar yaşanıyor. Cinderes'e yürüyen Mehmetçiğe destek vermek için güney cephesinden kara harekâtına başlayan ÖSO savaşçıları, yıllardır kapalı olan İdlib-Afrin yolunu açtı. Deviye köyüne doğru ilerlemeye devam eden ÖSO savaşçıları, güney hattından ilerleyerek Cinderes kuşatmasını tamamlayacak.

 Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'e 3 koldan birden ilerleyen TSK öncülüğündeki ÖSO askerleri, batı cephesinde Racu Beldesi'ne bağlı Qudah Kivi ve Badu köyüne operasyon düzenledi. Teröristlerle sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede TSK öncülüğündeki ÖSO savaşçıları, Qudah Kivi köyünü temizlemeyi başardı. TSK ve ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki 36'sı köy 14'ü de stratejik dağ veya tepe olmak üzere 54 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

"RACU'YA GİRECEĞİZ"

 Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Ahmet Fatih, "TSK'nın desteğiyle iki köye operasyon düzenledik. Şimdilik her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. Qudah Kivi köyünü teöristlerden temziledik. Kısa bir süre içerinde diğer köyleri de temizleyip Racu'ya gireceğiz" dedi.

 TSK tarafından yapılan açıklamada ise "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 485 olmuştur" denildi. Açıklamada 14 Şubat'ta 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

 Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı. Afrin'e askeri araç ve personel sevkıyatı dün de aralıksız devam etti.

MAYIN VE PATLAYICI TEMİZLİĞİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi. Mayın ve patlayıcı tuzaklarının bulunmasında Mehmetçiğin en büyük yardımcısı ise özel eğitimli köpekler.

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekâtında 8 hedef imha edildi. Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 03:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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