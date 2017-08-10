Kent savaş'dan önceki haline geliyor
Suriye'nin İdlib kentini kontrol altına alan Heyetül Tahrir-i Şam muhalifleri kenti yeniden yapılandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.10 Ağustos 2017 Perşembe 20:38
YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz haftalarda İdlib'i tamamen kontrol altına alan Heyetül Tahrir-i Şam Muhalifleri bölgede yeniden imar çalışmaları hız verdi.
Kenti savaş öncesi haline getirmeyi amaçlayan Muhalifler, bölgede peyzaj, yol ve İmar çalışmaları yürütüyor.
Bir dönem yaşanan savaş nedeni ile harabeye dönen İdlib, zaman içerisinde savaş öncesi haline döndürülmesi planlanıyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr