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Kent Güvenliği modernizasyon sözleşmesi imzalandı

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Faz-2 İlave Modernizasyonu sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
Kent Güvenliği modernizasyon sözleşmesi imzalandı

Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılarak alt yapısı tamamlanan Kent Güvenliği Yönetim Sistemine yeni noktalar ekleniyor.

Karabük’ün daha da güvenli hale gelmesi için Özel İdare olarak çalıştıklarını kaydeden Genel Sekreter Mehmet Uzun, “Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılarak alt yapısı tamamlanan Kent Güvenliği Yönetim Sistemine yeni yaptığımız ihale ile yeni noktalar eklenerek Karabük İlinin güvenliği en üst seviyeye çıkacaktır” dedi.

İhalesi 21 Haziran tarihinde yapılan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Faz-2 İlave Modernizasyonu proje sözleşmesinin imzalandığını da kaydeden Uzun,ihaleyi kazanan firma yetkililerince sözleşme imzaladıklarını çalışmalara süratle başlanacağı ve işin 60 gün gibi kısa bir zamanda tamamlanacağı sözünü aldıklarını belirtti.

Uzun ayrıca, projenin tamamlanmasıyla birlikte güncel teknoloji ile donatılacak ek sistemler sayesinde Karabük’ün daha da güvenli hale getirileceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:51
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