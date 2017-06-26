Kent geneline 170 bin 914 metre yürüyüş yolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2004 yılından bu yana hayata geçirdiği 170 bin 914 metre uzunluğundaki yürüyüş yollarıyla Kocaeli halkının sağlıklı yaşamasına katkı sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 13 yılda Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yeni yürüyüş yollarını halkın hizmetine sundu. Bin metre uzunluğundaki 102 yürüyüş alanını gün ışığına çıkaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 170 bin 914 metre uzunluğundaki yeni yürüyüş yollarıyla 7’den 70’e herkesin sağlıklı yaşam yürüyüşü yapmasına olanak sağladı.