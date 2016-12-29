Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı

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Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti. Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil edilmesine tepki gösterdiler. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, kentteki yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

BELEDİYE UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı uyarıyla, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" çağrısında bulundu.

BABA VE KIZI SEL SULARINA KAPILDI

Doğan Haber Ajansı'nın kaydettiği görüntüler Mersin'deki korkunç anları gözler önüne serdi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan baba ve kızının sel sularına kapıldığı görülüyor. Bir süre sonra baba ve kızı kendi çanalarıyla sel sularından kurtulmayı başarıyor.

SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in merkez Toroslar İlçesi’nde, sele kapılan 1 kadın hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yalınayak Mahallesi’nde, 30-35 yaşlarında bir kadının sel sularına kapıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayın olduğu yerde inceleme yapan ve sel sularının gidiş yönünü takip eden polis, talihsiz kadının cesedini yaklaşık 600 metre ileride Güneş Mahallesi’nde bir ağaca takılmış halde buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis, genç kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

HORTUM KORKUTTTU

Yağış ve fırtınanın devam ettiği kentte sahile yakın yerde denizde çıkan hortum korkuttu. Sahile yakın yerde çıkan hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.

BAKAN ELVAN: SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Erzurum ziyaretinde Mersin’deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan yağış nedeni ile ilde seferberlik başlatıldığını belirten Elvan, şunları söyledi:

"Maalesef Mersin’de bir doğa felaketi karşı karşıyayız. Başta sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm araç gereçleriyle seferber edilmiş durumda. Yoğun bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız. Yakından takip ediyoruz ve gerekli önlemleri de alıyoruz."

DALGA YÜKSEKLİĞİ 5 METREYİ AŞTI

Öte yandan, kentte eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı da deniz kıyısındaki parklar, dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı. Kocahasanlı sahil parkı yetkilisi Hasan Çetin, fırtınanın geceden buyana devam ettiğini belirterek, "Fırtına dolayısıyla parkların bazı bölümlerini su bastı. Dalgalar yüksek ama şuan sıkıntımız yok. Dahada fırtına artarsa bilmiyorum ne olacak" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: 'YAĞIŞ AFET DURUMUNDADIR'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte şiddetli yağışın devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kocamaz, Mersin'de son 25 yılın en yoğun kar ve yağmurunun yağdığını belirtti. Vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını isteyen Kocamaz, şunları kaydetti:

"Sabah 08.15 itibarıyla metrekareye 86 kilogram, 09.15 itibarıyla 125 kilogram yağış olmuştur. Halen de şiddetli yağış devam etmektedir. Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır. Oluşturduğumuz kriz masasıyla gelen her talebe ulaşılmaktadır."