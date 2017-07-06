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Kent Ekonomisi Komisyonu Salihli’ye çıkartma yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Orman Komisyonu üyeleri ve Kent Ekonomisi Sivil Toplum Örgütleri Komisyonu üyeleri, Salihli’ye adeta çıkarma yaptı. Komisyon üyeleri, Salihli Belediyesi, ticaret odası ve ticaret borsasını ziyaret ederek, bilgi aldı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:30
Kent Ekonomisi Komisyonu Salihli’ye çıkartma yaptı

Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu üyeleri Ahmet Palabıyık, Ahmet Esen, Fahrettin Ayçiçek, Ali Can, Ömer Zeren, Cevdet Zurnacı, Kemal Korkmaz, Mustafa İlteriş Yağcıoğlu, Osman Vural ile Tarım-Hayvancılık ve Orman Komisyonu üyeleri Hasan Öğüt, Ramiz Şiyak, Yaşar Çataldere, Mustafa Akın, Lütfi Akdağ, Ali Uçak, Doğan Ensivri, İsmail Başyiğit, Yasin Dumlupınar ve Büyükşehir Koordinatörü Ali Rıza Ünveren’den oluşan heyet, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ve Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy’u ziyaret etti. Her üç ziyarette de komisyon üyeleri Büyükşehir mevzuatları dâhilinde yapılması gereken konular hakkında bilgi alışverişi yapılarak, Salihli için neler yapılabileceği konusunda bilgi sağlandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:30
  1. Manisa
  2. Dumlupınar
  3. Akdağ
  4. Salihli
  5. Mustafa Ak
  6. Çat
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