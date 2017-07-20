Kent Bostanları buğday ambarı gibi

Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda ekolojik tarımla yetiştirilen bazı ürünlerde hasat başladı. Ağırlıklı olarak sebze, tahıl, baklagil ürünlerinin üretiminin denendiği ve yerli tohumların üretildiği Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda yetiştirilen buğday çeşitleri de hasat edilen ürünler arasında. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden getirilerek ekimi yapılan ekmeklik ve makarnalık toplam 13 çeşit buğdayın verimlilik denemeleri sonuçlandı ve ürünlerin ilk hasadı yapıldı.

Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay, ticari gübre, yabani ot ilacı ve tarım kimyasalları kullanmadan, tamamen ekolojik ve sulama yapmadan üretilen buğdaylarda bekledikleri sonuca ulaştıklarında belirtti. Atay, “Seferihisar Belediyesi’nden temin ettiğimiz ‘topan karakılçık’, İç Anadolu Bölges’nden temin ettiğimiz ‘siyez’ ve ‘kunduru’ türü buğdayın yanı sıra Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden alınan 10 çeşit buğday ile yapılan denemelerin ilk aşaması başarı ile sonuçlandı” dedi.

"Üretimde ilaç ve gübre kullanılmadı"

Buğday türlerinin performansını görmeyi amaçladıklarını ifade eden Atay, “Bunun herhangi bir ot ilacı, böcek ilacı ya da fenni gübre kullanılmadan üretildiğini ispat etmek istedik. Biz bunu bu sene başardığımıza inanıyoruz. Zaman zaman görüş aldığımız Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden akademisyenler buraya gelerek ürünlerin veriminin çok iyi olduğunu teyit etti” dedi.

"Amaç alternatif buğday çeşidi sunmak"

Atay, dane verimleri belirlenecek buğdayları taş değirmende öğüterek tam buğday unu yapacaklarını belirterek, “Elde edilen bu undan kırsal mahallelerimizdeki kadın dernekleri vasıtasıyla ekşi mayalı köy ekmeği denemeleri yapılacak. Hedeflerimizden bir tanesi de bölgemizdeki buğday üreticilerine alternatif buğday çeşitleri sunabilmektir” diye konuştu.

Kent Bostanlarında 2 yıldır denemelerini yürüttükleri siyez buğdayının dünyadaki 14 kromozomlu tek buğday çeşidi olduğunu ve Anadolu’da 10 bin yıldır üretildiğini anlatan Arca Atay, “Siyez buğdayı, kültüre alınmış olan günümüz buğdayının da atasıdır, düşük glisemik indekse sahip olmasının yanında fonksiyonel gıda olarak da protein, fenolikler, tokoferoller ve karotenoidler açısından diğer buğday çeşitlerine göre daha zengindir” dedi.