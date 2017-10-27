Kennedy suikastinde sıcak gelişme

ABD Başkanı Donald Trump, 1963 yılında öldürülen eski başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin 35 bin gizli belgeden 2 bin 800’ünün yayınlanmasına onay verdi.

1992 yılında çıkartılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içerisinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. Bu süre 26 Ekim'de doluyordu.

Bugüne kadar Ulusal Arşivler, Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmıştı fakat dosya içerisindeki bazı bilgiler ancak Başkan'ın onayıyla açıklanabilecekti.

Trump, 35 bin gizli belgeden 2 bin 800'ünün yayınlanmasına onay verdi.