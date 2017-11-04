Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kennedy ile ilgili 676 yeni belge daha açıklandı

ABD Ulusal Arşivi, Kennedy suikastıyla ilgili 676 yeni belgeyi kamuoyunun erişimine açtı

04 Kasım 2017 Cumartesi 15:59
Kennedy ile ilgili 676 yeni belge daha açıklandı

ABD Ulusal Arşivinin, 1963'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ülkenin 35. Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili 676 yeni belgeyi daha kamuoyunun erişimine açtığı bildirildi.

ABD Ulusal Arşivinden yapılan açıklamada, söz konusu belgelerin 553'ünün Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından saklı tutulan kayıtlar olduğu belirtildi.

Bu yeni belgelerle birlikte 2017 yılı içinde 3. kez Kennedy suikastıyla ilgili belge açıklanmış oldu. Öte yandan ulusal güvenlik gerekçesiyle 300'e yakın belge halen gizli tutuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, eski ABD Başkanı Kennedy'nin uğradığı suikast ile ilgili bugüne kadar gizli tutulan 2 bin 891 belge geçen cuma günü internette erişime açılmıştı. Trump, kalan kayıtlar konusunda da gecikme olmadan gerekli açıklamaların yapılmasını istemiş, buna göre 26 Nisan 2018'e kadar kısmi düzeltmeler olmakla birlikte ilgili kayıtların paylaşılacağı belirtilmişti.

Kennedy suikastıyla ilgili bazı hassas belgelerin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve CIA değerlendirmesinin ardından açıklanacağı bildirilmişti.

Söz konusu kayıtlara ABD Ulusal Arşivinin "archives.gov" adlı internet sitesinden erişilebiliyor.

ABD'de 1992 yılında çıkarılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. ABD Ulusal Arşivi bugüne kadar Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmasına karşın dosyadaki bazı bilgilerin sadece başkanın onayıyla açıklanabileceği kaydediliyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 15:59
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kennedy ile ilgili 676 yeni belge daha açıklandı
    1. Kennedy ile ilgili 676 yeni belge daha..
    2. Seçim barajı açıklaması, düşecek mi?
    3. Şahin: Belediyelerimizdeki nöbet..
    4. Meksika'da yeni petrol rezervi bulundu
    5. Akşener sıfatlarını sildi
    6. Ahlaksız bakan aracıyla mülteciyi ezdi!
    7. Yerli otomobil hamlesi o ülkeyi..
    8. Dinlenme tesisinde servet kaybettiler
    9. 'Vatandaşları uyutarak paralarını çaldı'
    10. Yerli otomobilde modeller belirlendi
    11. Rusya'dan ABD ile ilgili flaş açıklama
    12. WhatsApp çökünce soruşturma başlatıldı
    13. Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay..
    14. Gökçek'in yerine geçecek isim için..
    15. RTÜK 17 medya kuruluşunun yayın..
    16. Igor Tudor'dan takıma övgü ve ödül
    17. Bilal Erdoğan: Bizi tutsak etmeye..
    18. 'Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar..
    19. Yemen’in çığlığına ses verin
    20. Hulusi Akar ve kuvvet komutanları..
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti