Keneye nasıl müdahale edilmeli?

Doç. Dr. Aynur Engin, vücuda tutunan kenenin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsü bırakmaması için üzerine zeytinyağı, nane yağı veya diğer yağlar dökülerek çıkarılmaması gerektiğini bildirdi.

Engin, yaptığı açıklamada, KKKA'nın, viral bir hastalık olduğunu söyledi.

Virüsün taşınmasında kenelerin önemli rol oynadığını aktaran Engin, bu canlının vücuda tutunması, temasta bulunulması veya elle çıkarılmasının virüsün bulaşmasında etkili olduğunu belirtti.

Engin, kenelerin kırsal alanlarda bulunabildiğini dile getirerek, KKKA virüsü taşıyan kenelerin ise özellikle Sivas'ın da içinde yer aldığı Kelkit Vadisi civarında fazlaca görüldüğüne işaret etti.

"20 kişi KKKA ön tanısıyla bize başvurdu"

Türkiye'deki pek çok yere göre, Sivas'ta KKKA'nın daha fazla görülebildiğine dikkati çeken Engin, "KKKA hastaları önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da var. Sayı geçen yıllara göre nispeten daha az ama bu yıl havalar çok fazla ısınmadı, bunun da etkisi var. Bu yıl 20 kişi, KKKA ön tanısıyla bize başvurdu. Bunlardan 8'inin sonucu pozitif geldi, 3 hastamızın da sonucunun gelmesini bekliyoruz. Servisimizde de bir hastamız bu tanıyla tedavi görüyor." diye konuştu.

Yaz dönemlerinde KKKA vakalarıyla keneyi vücuttan çıkarma yöntemlerinin de gündeme geldiğine değinen Doç Dr. Engin, şu uyarılarda bulundu:

"Son zamanlarda kenenin üzerine zeytinyağı, nane yağı ya da başka birtakım yağlar dökülerek çıkarıldığını duyuyoruz. İnsanların ve hayvanların üzerindeki kenelerin üzerine zeytinyağı ve nane yağı dökünce kenenin boğulup bıraktığı şeklinde düşünüp bu yöntemleri kullananlar var. Yıllardır da keneye sigarayla, ateşle ya da sıcak bir şeyle dokunulduğunda kene bırakır denilir. Bunların hiçbirine itimat etmemek gerekiyor. Kene eğer hastalığı yapan bu virüsü taşıyorsa ve kişiyi ısırdıysa bu sırada virüsü vermemiş olabilir ama eğer bu yöntemlerle kusturulursa tükürüğündeki virüsü vermediyse de veriyor. Kene zor bırakır, doymadan bırakmaz. Onun üzerine yağ dökerseniz, ateş tutarsanız, birtakım kimyasal maddeler dökerseniz bırakır ama bu sefer kendi taşıdığı mikrobu kişiye vermediyse de bulaştırmış olur."

Engin, keneyi daha güvenli olan yöntemlerle çıkarmak gerektiğini vurgulayarak, "Ucu kıvrık bir pense ile vücuda tutunduğu yerden sıkıca kavranan kene direkt çekilerek çıkarılmalı. Herhangi bir yağ ya da kimyasal madde kullanmadan çıkarmalarını öneriyoruz. Diğer yöntemler kesinlikle çok sıkıntılı. Kene virüsü vermediyse bile kişi kendi eliyle 'kene mikrobu versin' diye yardımcı oluyor." bilgisini aktardı.