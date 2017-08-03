Kenevirleri sulamak için ormana hortum sistemi çekmiş
Bursa’da jandarma ekipleri ormanlık alan içine ekilmiş 200 bin lira değerinde 832 kök kenevir ve bunları sulamak için 50 metre hortum ele geçirdi.03 Ağustos 2017 Perşembe 10:55
Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen istihbarat üzerine operasyon için düğmeye bastı.
Taşpınar Köyü Kadirçeşme Mevkisi’nde ormanlık alanda düzenlenen operasyonda ekipler havadan drone ile karadan ise narkotik detektör köpeği ile bölgeyi didik didik aradı. Yapılan operasyon sonucu ormanlık içerisinde 3 farklı noktada 200 bin lira değerinde 832 kök keneviri ve bunları sulamak içinde 50 metrelik hortum ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler Cumhuriyet Savcısı’nıntalimatı ile muhafaza altına alınırken Jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.