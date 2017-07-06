Kene en kolay nasıl çıkarılır?

Araştırmacı bilim insanı Goudarz Molaei tarafından da belirtildiği gibi keneler böcek değildir. 8 bacaklı örümcekgiller familyasındandır. “İnsanların kenelerin zıplamadığını bilmesi lazım. Uçmazlar ve ağaçlardan üzerimize düşmezler.” diyor Molaei.

Hayatta kalmak için kenelerin diğer hayvanların kanını emmesi gerekir. Isıran keneler insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturur, özellikle de parazit, bakteri veya virüs bulaşmış olanlar.

Epidemoloji fahri profesörü olan Durland Fish, kenelerin 3 boyu olduğunu söylüyor. Siyah bacaklı keneler bu cümlenin sonundaki nokta kadar oluyor, genç olanlar haşhaş tohumu kadar, yetişkinler de elma çekirdeği kadar oluyor.

Keneler genellikle yaprakların altında, yerde, inşaatların ve odun yığınlarının yakınında ve duvar çevrelerinde bulunur.

Hangi hastalıklara yol açarlar?

“Hastalık, nerede olduğunuza ve hangi tür kenenin sizi ısırdığına bağlıdır.” diye açıklıyor Fish. “Ve hangi tür kenenin sizi ısırdığı da nerede olduğunuza ve yılın hangi mevsimi olduğuna bağlıdır.”

“Aralarında en önemlisi siyah bacaklı kenelerdir” diyor ve ekliyor “en az 5 ciddi hastalığın bulaşmasına sebep olabilir”: babesiosis, anaplazmoz, Borrelia miyamotoi enfeksiyonu, Powassan virüsü ve Laym hastalığı.

Güzel haber ise keneden korunma yöntemi olduğu için endişe etmeye gerek olmaması. Aşağıda sunulan dahice teknik çok basit ve çok etkilidir.

Tek ihtiyacınız olan kıyafetlerdeki tüyleri toplamaya yarayan yapışkanlı rulo ve biraz vaktiniz. Yapmanız gereken şey, dışarı çıktığınızda bu ruloyu da yanınıza almanız ve belli aralıklarla kıyafetlerinize sürmeniz. Neler toplandığına inanamayacaksınız.

Eğer riski daha da azaltmak istiyorsanız yanınıza ek olarak nane yağı da alabilirsiniz. Kıyafetlerinize sıkabilir veya cildinize sürebilirsiniz. Cildiniz hassassa nane yağını jojoba veya badem yağı ile incelterek kullanabilirsiniz. Nanenin güçlü kokusu keneleri, kara sinekleri ve sivrisinekleri sizden uzak tutacaktır ama yapışkan ruloyu yanınızdan eksik etmemelisiniz.

Bir selobantla veya koli bandıyla da aynı sonuçlara ulaşabilirsiniz ama yapışkanlı ruloyu kullanmak çok daha kolay ve rahattır. Bu dahiyane yöntemi unutmayın ve sevdiklerinizle de paylaşın, herkes yaz aylarını içi rahat bir şekilde geçirsin.