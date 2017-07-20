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Kendisini yüzüstü bırakmıştı! Donald Trump çok pişman

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendisini çekmesini eleştirdi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:15
Kendisini yüzüstü bırakmıştı! Donald Trump çok pişman

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendisini çekmesini eleştirerek, "Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." dedi.

Trump, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturma ve Bakan Sessions'ın "çıkar çatışması" ihtimali nedeniyle kendisini soruşturma sürecinden çekmesini değerlendirdi.

Sessions'ın Adalet Bakanlığı görevini kabul ettiğini ardından da kendisini Rusya soruşturmasından çektiğini hatırlatan Trump, bu kararı "Açıkçası bu Başkan'a yapılan büyük haksızlık." diye nitelendirdi.

"BAŞTAN SÖYLESEYDİ BAŞKASINI BAKAN SEÇERDİM"

Bu kararı baştan bilse farklı davranacağını anlatan Trump, "Sessions soruşturmadan kendisini çekmemeliydi. Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Jeff Sessions, geçen mart ayı başında, Rusya ile Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası hakkında var olan ya da gelecekte kasım seçimlerine ilişkin açılacak muhtemel soruşturmalardan çekildiğini açıklamıştı.

ESKİ FBI DİREKTÖRÜ ATANMIŞTI

Sessions'ın çekilmesi nedeniyle Adalet Bakanlığının soruşturma için eski FBI direktörlerinden Robert Mueller'i özel savcı olarak tayin ettiğini anımsatan Trump, Mueller'in soruşturmasının kendi aile bireylerine uzaması halinde tepki göstereceğini de belirtti.

Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten FBI Direktörü Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı, soruşturma için eski FBI direktörlerinden Robert Mueller'i özel savcı olarak tayin etmişti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:15
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