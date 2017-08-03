Kendisini polis olarak tanıtan gaspçı yakalandı

Alınan bilgiye göre, 3 Haziran 2017 günü saat 18.00’de Keçiören ilçesinde Z.K. isimli vatandaş, ikametine gelerek kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs tarafından silahla korkutularak 5 bin lirası gasp edildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kendisini polis olarak tanıtan E.Ö. ve kendisine yardım eden T.K. ile F.T. isimli şahıslar, olayda kullanılan bir adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Yapılan sorgulamada suçlarını itiraf eden şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.