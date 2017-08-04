Kendisini 'kral' yapmayan eşine küstü: Beni kraliçe ile aynı yere gömmeyin

Danimarka Prensi Henrik, eşi Danimarka Kraliçesi Margrethe'in yanına gömülmek istemediğini açıkladı. Prens Henrik'in talebinin gerekçesi ise, asla Kral olamaması ve eşinin dengi olarak kabul edilmemesinin verdiği mutsuzluk...

1967'de Kraliçe Margrethe ile hayatını birleştiren 83 yaşındaki Henrik, evliliğin ardından 'prens' ünvanı almıştı. Ancak aradan geçen yıllarda, Henrik defalarca kez 'kral' olmak istediğini söylese de bu ünvanı alamadı.

Konuyla ilgili olarak Danimarka medyasından BT'ye açıklamalarda bulunan sarayın iletişim direktörü Lene Balleby, "Prensin uzun yıllardır Danimarka monarşisi içerisindeki konumu ve ünvanından memnun olmaması bir sır değil. Bu hoşnutsuzluk son yıllarda daha da arttı" ifadelerini kullandı.

Balleby, "İstediği rolü ve konumu alamayan Prens için, eşit muamele görmediği eşinin yanına gömülmeme kararı doğal bir sonuç" şeklinde konuştu. Balleby, Kraliçe Margrethe'in eşinin kararını kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

1934'de Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat adıyla, Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarında doğan Henrik, Londra'da diplomat olarak görev yaparken Margrethe ile tanıştı. İsmini Henrik olarak değiştirdikten sonra Margrethe ile evlenen prens, Fransız vatandaşlığından da feragat ederek Danimarka vatandaşlığına geçti.

Geçtiğimiz yıl emekli olan ve prens ünvanından vazgeçtiğini açıklayan Henrik, o günden bu yana çok az resmi etkinliğe katıldı. Henrik, eşiyle resmi olarak halen evli olsa bile, zamanının büyük bir bölümünü Fransa'da bulunan üzüm bağında geçiriyor. Çiftin Frederik ve Joakim adında iki çocukları bulunuyor.