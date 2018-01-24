Kendisini döven kocasını öldürüp, üzerine beton döktü

İstanbul'da uyuşturucu kullandıktan sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini silahla vurarak öldürdükten sonra 13 yaşındaki kızıyla beraber kuyuya atan 3 çocuk annesi Nazlı Balcı ile kızı polis tarafından gözaltına alındı.

KUYUYA ATIP ÜZERİNE BETON DÖKTÜ

Avcılar'da evli ve 3 çocuk sahibi Nazlı Balcı, uyuşturucu kullanıp kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği 40 yaşındaki eşi Alper Balcı'yı 3 gün önce 21 Ocak pazar günü yatak odasında uyurken evde bulunan ruhsatsız tabancayla kafasına ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası soğukkanlı bir şekilde yatak odasının kapısını kilitleyen Nazlı Balcı, iki gün sonra eşinin cesedinin bulunduğu yatak odasına tekrar girerek eşinin cansız bedenini yorgana sardı. Eşinin yorgana sarılı cesedini 13 yaşındaki kızı S.B.nin yarımıyla kendisine ait iş yerinin yakınlarında bulunan su kuyusuna atan 39 yaşındaki Nazlı Balcı, eşinin cesedinin bulunduğu kuyunun üzerine bir de çimento dökerek kuyuyu kapattı.

İHBAR GELDİ, POLİS İTFAİYE YARDIMIYLA CESEDİ BULDU

Dün 23 Ocak Salı günü bir iş yerinin atölyesi yakınlarındaki su kuyusunda ceset bulunduğu ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarda verilen adrese giderek söz konusu adreste ifaiye ekipleriyle arama yaptı. Arama sonucu Alper Balcı'nın cesedini kuyudan çıkaran ekipler, ceset üzerinde yaptıkları incelemede cesedin iş

yeri sahibi olan Nazlı Balcı'nın eşi Alper Balcı'ya ait olduğunu belirleyince iş yeri sahibi Nazlı Balcı'yı gözaltına aldı.

"ARTIK DAYANAMAYIP ÖLDÜRDÜM"

Emniyette sorguya alınan 39 yaşındaki 3 çocuk sahibi kadın, eşini kızıyla birlikte öldürüp kuyuya attığını itiraf etmesi üzerine, kızı S.B.' de gözaltına alındı. Sorgusunda "eşim uyuşturucu alıp bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Artık dayanamadım ve uyurken silahla kafasından vurup öldürdüm, ardından da kızımla birlikte cesedini taşıyıp kuyuya attık" şeklinde ifade veren Nazlı Balcı'nın öldürdüğü eşi Alper Balcı'nın oto hırsızlığı ve uyuşturucu ticaretinden kaydının olduğu polis tarafından belirlenirken, cinayetin işlendiği evde polis tarafından yapılan arama ve incelemede ise çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan anne ve 13 yaşındaki kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor.