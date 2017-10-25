Kendisini 'cumhurbaşkanı danışmanı' olarak tanıtan kişi tutuklandı

İstanbul'da, kendisini "Cumhurbaşkanı danışmanı" olarak tanıttığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programında bazı iş adamlarına, "cumhurbaşkanı danışmanı" olduğunu iddia ederek, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu amblemi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin adres bilgilerinin yer aldığı kartvizit dağıtan şüpheli bir kişiyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Taylan Atalay'ı, 34 RTE 16 plakalı otomobilinde Beşiktaş'ta gözaltına aldı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğu kağıt, Cumhurbaşkanlığı forsu amblemi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman isimli yazı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül isimli yazı, bir akademisyenin öz geçmişi ve bazı evraklar ele geçirildi.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Atalay'ın evinde yapılan aramada ise Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Danışmanı Taylan Atalay yazılı kartvizit ile çeşitli kişi ve kurumlara ait kartvizitler bulundu.

Kendisini danışman olarak tanıttığı kişilerden talebi olmamış

Polis ekiplerinin araştırmasında, Atalay'ın, kendisini "cumhurbaşkanı danışmanı" olarak tanıttığı kişilerden bir talebinin olmadığı tespit edildi.

Atalay'ın, kendisini "cumhurbaşkanı danışmanı" olarak tanıttığı İstanbul'daki özel bir hastanenin başhekimine ise bir yakınının yoğun bakımda tedavi görmesi gerektiğini söylediği, bu kişinin yoğun bakım ünitesine yerleştirildiği ortaya çıktı.

34 RTE 16 plakayı yeni aracına taktırmış

Şüphelinin, İstanbul'da bir emniyet personeline de kendisini "sivil toplum kuruluşlarından ve gençlerden sorumlu cumhurbaşkanı danışmanı" olarak tanıttığı, eski aracında bulunan 34 RTE 16 numaralı plakanın yeni aracına takılmasını sağladığı belirlendi.

Şüphelinin genç olmasından şüphelenen emniyet personelinin durumu yetkili yerlere bildirdiği ve şüphelinin o tarihten itibaren takip edildiği bildirildi.

Şüpheli öğrenci akbili kullanıyormuş

Kendisini bir otelin satış müdürüne de "cumhurbaşkanı danışmanı" olarak tanıtan Atalay'ın, kartviziti verdiği sırada cebindeki öğrenci akbilinin göründüğü ve satış müdürüne "zaman zaman kimseyi rahatsız etmemek için cumhurbaşkanlığına ait makam aracını kullanmadığını" söylediği öğrenildi.

Atalay'ın, 6 ay önce bir bankanın genel müdür yardımcısına ve bir avukata da kendisini "cumhurbaşkanı danışmanı" olarak tanıttığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atalay nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA