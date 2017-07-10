Kendisi için yürüdü

MURAT ALAN / İSTANBUL - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partide sesleri yükselen muhaliflerini bastırmak için gerçekleştirdiği sözde ‘adalet’ yürüyüşü İstanbul’da sonlandı. Girdiği 8 seçimi de kaybeden Kılıçaroğlu’nun çatlak seslere karşı parti içi dinamikleri kendisi etrafında toplamayı kısmen başardığı yürüyüşün finali olarak adlandırılan Maltepe mitingi, bindirilmiş kıtaların alana doldurulmasıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok şehrinden CHP il başkanlıklarının otobüs kaldırdığı, CHP’li belediye çalışanlarının zorunlu olarak katılım sağladığı mitinge PKK’nın siyasi uzantısı HDP de destek verdi. Mitingte taşıma kalabalığa yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, temelsiz iddialarının yanı sıra klasik söylemlerini tekrarladı.

İŞKENCE MALTEPE’DE SONLANDI

AK Parti’nin hizmetleri arasında yer alan Maltepe Miting Alanı’nda saat 18:00’de gerçekleşen miting, ‘Kılıçdaroğlu şovu’ olarak kayıtlara geçti. 25 gün önce Ankara’dan başlayan, otoyollar trafiğe kapatılarak süren, günün en işlek saatlerinde vatandaşlara çile dolu saatler yaşatan, bir CHP’li vatandaşın kalp krizi sonucu ölümüne neden olan yürüyüşün finali olarak düzenlenen Maltepe’deki mitinge CHP’li belediyelerin çalışanları zorunlu olarak katılım sağladı. İstanbul’un 14 ilçesinde yönetimde olan CHP; Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Şişli’nin belediye çalışanları miting alanına götürüldü, bayrak sallatıldı, slogan attırıldı, pankart taşıttırıldı.

BİNDİRİLMİŞ KITALARLA MİTİNG

CHP, mitinge İstanbul dışından da insan taşıdı. CHP il başkanlıklarından kaldırılan otobüsler, Maltepe’ye getirildi. Taşıma kalabalığı Mustafa Balbay Twitter adresinden şu sözlerle itiraf etti: “Akın akın Maltepe’ye. Dün gece İzmir, Antalya, Konya, Hatay, Balıkesir, Aydın, Manisa’dan gelenlerle akıyoruz.” CHP’nin mitingine eli kanlı PKK’lı teröristlerin siyasi uzantısı HDP açık destek verdi. HDP İstanbul İl Örgütü’nün Twitter açıklamasında, “Maltepe’de yapılacak olan mitinge ‘Herkes İçin Adalet’ şiarı ile bizler de katılacağız” denildi. PKK’nın partisinin açıklamasında İstanbul’un 18 noktasından Maltepe’ye araç kaldırıldı. Ayrıca yürüyüş boyunca boy gösteren FETÖ yandaşları da mitinge katılarak, hamilerine diyet borçlarını ödediler.

İSYANA ÇAĞIRDI

Kılıçdaroğlu, bindirilmiş kıtalara yönelik 1 saat süren konuşmasında yine klasik sözlerini sarf etti. FETÖ’den tutuklanan Berberoğlu için yürüyüş yapmış olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun, “FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için yürüyoruz” ifadesi büyük şaşkınlığa neden oldu. Kılıçdaroğlu, şu sözleri sarf etti: “480 kilometre yürüdüm. Ben bu yürüyüşle ne kazandım? Artık korkmayacağız. Saraya sesleniyorum, senin adaletin bizi yıldıramaz. Sivil darbeye dönüşen OHAL uygulamaları derhal kaldırılmalıdır. Anayasa değişikliği gayrimeşrudur. Laik hukuk sistemi güçlendirilmelidir. Eğitimde laiklik ilkesinin aşındırılmasına son verilmeli. Yürüyüşümüzün son günü yeni bir başlangıçtır. Haksızlığa karşı isyan edeceğiz.”

ALANDA TERÖR MARŞI ÇALINDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun casusluktan tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşünü 25. gününde Maltepe’deki miting alanına gelerek tamamladı. Maltepe sahilinde düzenlenen mitinge katılarak bir ateşli bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu platforma eşiyle birlikte çıktı. CHP tarihinin en kalabalık mitingi için 15 bin polis görev yaptı. Kılıçdaroğlu’nun liderlik koltuğunun etrafına zırh çektiği mitingde Grup Yorum’un şarkıları çalındı. Terör örgütü DHKP-C’nin müzik oluşumu olan Grup Yorum’ın şarkılarında ‘kan’, ‘kin’, ‘intikam’ ifadeleri bolca kullanılıyor. Alana taşınan bindirilmiş kıtalar sık sık, “hak, hukuk, adalet” sloganı attılar. Sloganın, İslâmî camianın direniş sloganı olan ve 28 Şubat sürecinde CHP zihniyetinin adaletsizliklerine karşı meydanlarda sembolleşen “cenk, cihad, şehâdet” sloganından esinlenilmiş olması dikkat çekti.