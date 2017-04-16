Kendisi için savaşanlara vatandaşlık verdi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Fransa ordusunda görev yapan çoğu Senegalli 28 Afrikalı askere vatandaşlık hakkı verdi.

Yaşları 80 ile 90 arasında değişen Afrikalı muhariplere vatandaşlık hakkı verilmesi dolayısıyla Elysee Sarayı’nda bir tören düzenlendi.

Vatandaşlık hakkı alan Afrikalı muhariplerin, Cezayir’den, Myanmar, Tayland, Laos, Kamboçya, Vietnam’a kadar uzanan geniş bir bölgede Fransız ordusu adına savaştığı bildirildi.

Hollande törende, "Fransa adına savaşan ve Fransa’da yaşamak isteyen herkes Fransız vatandaşlığına sahip olabilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Hollande, Fransa adına savaşan Afrikalı askerlere vatandaşlık hakkı verilmesindeki gecikmeyi ise "haksızlık" olarak niteledi.

Fransa adına savaşan ve ülkelerine daha sonra dönmeyen hayatta olan Senegalli askerlerin sayısının bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Fransız basınına göre, çok düşük bir malul maaşı alan bu kişiler zor koşullarda yaşıyor.

Fransa, son olarak Cezayir’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ordudaki Afrikalı askerleri terhis etmişti.