Kendini patlatmadan saniyeler önce böyle görüntülendi!

Musul'da Irak ordusu tarafından ele geçirilen bir bölgede gerçekleşen olayda, kadının elindeki bombayı fark ettirmeden güvenlik kontrolünden geçtiği aktarıldı.

Patlamada, kadının çocuğunun yanı sıra Iraklı iki asker de hayatını kaybetti.

Kadının üzerindeki bombayı ilk olarak güvenlik noktasında patlatmaya çalıştığı ancak bombanın infilak etmediği aktarıldı. Daha sonra güvenlik noktasından uzaklaşan kadının üzerindeki bombayı patlatmayı başardığı belirtildi.