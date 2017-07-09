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Kendini patlatmadan saniyeler önce böyle görüntülendi!

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ adına kendisini patlatan bir kadının, patlamadan saniyeler önce çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Elinde hiçbir şeyden habersiz çocuğuyla ve elinde taşıdığı bombayla kalabalık içinde ilerleyen kadının saniyeler içinde kendisini patlattığı aktarıldı. Patlamada, kadının kucağında taşıdığı çocuk da öldü.

09 Temmuz 2017 Pazar 10:54
Kendini patlatmadan saniyeler önce böyle görüntülendi!

Musul'da Irak ordusu tarafından ele geçirilen bir bölgede gerçekleşen olayda, kadının elindeki bombayı fark ettirmeden güvenlik kontrolünden geçtiği aktarıldı. 

Patlamada, kadının çocuğunun yanı sıra Iraklı iki asker de hayatını kaybetti. 

Kadının üzerindeki bombayı ilk olarak güvenlik noktasında patlatmaya çalıştığı ancak bombanın infilak etmediği aktarıldı. Daha sonra güvenlik noktasından uzaklaşan kadının üzerindeki bombayı patlatmayı başardığı belirtildi. 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 10:54
  1. Musul
  2. ırak
  3. DEAŞ
  • YasinYasin39 dk önce
    Musuldaki İnsanların ne kadar çaresiz ve sıkıntıda olduğunun en büyük işareti
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