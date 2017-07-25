Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendi

Kendisini "Mesih" ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen evliliğini, sosyal medyadan "Yüce Allah'ın emriyle yapılan Beyt-i Akdes'te ilk cuma kılındı.

Allah Kuzusuyla Gelininin, İncil'de haber verilen düğünü gerçekleşti" ifadeleriyle duyurdu.

Düğünde Hasan Mezarcı'nın havarileri olduğunu söyleyen kişiler göbek attı, horon tepti ve "Şemame" türküsü eşliğinde halay çekti.

Hasan Mezarcı, sosyal medya duyurusunda, "İncil'de haber verilen evliliğin gerçekleştiğini" söyledi.

Hasan Mezarcı kimdir?

11 Mayıs 1954 Düzce doğumlu olan Hasan Mezarcı, muhafazakâr görüşleriyle tanınan Türkiyeli siyasetçi ve din adamıydı.

HAFIZ OLDU, İMAM HATİPE GİTTİ

İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlığını yaptı ve İmam-Hatip Okulu'na girdi. İmam-Hatip'i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İlahiyat okurken medrese tahsili de aldı. Alanında uzman ilim adamlarından dersler alan Mezarcı, Arapça, tefsir, hadis ve kelam gibi ilimler öğrendi.

AKYAZI MÜFTÜSÜ OLDU

Daha küçüklüğünde dedesinin okuduğu Ahmediye ve Muhammediye gibi İslam klasiklerine büyük ilgi duyan Hasan Mezarcı, "Osmanlı'ya, tarihe alakamız, resmi tarihin zıddı olan fikirlere alışkanlığımız aileden geliyor" diyor. Öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yaptı. Müftülüğe Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başladı. Daha sonra askerlik hizmetini tamamladı. Yedek Subaylığı sıkıyönetim dönemindeydi. Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı olarak görev aldı. Askerlikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesine müftü olarak atandı. Daha sonra da İstanbul'un Ümraniye ilçesinde tayin edildi. Akyazı'da 5, Ümraniye'de ise 3,5 yıl görev yaptı. Dokuz yılı müftü olmak üzere devlet memurluğundaki hizmeti 15 yılı aştı.

REFAH PARTİSİNDEN VEKİL OLDU

Müftülük yaptığı bölge İstanbul'dan Refah Partisi tarafından aday gösterilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. Evli ve altı çocuk babası olan Hasan Mezarcı yakın tarihle ilgili tartışmalı konuları gündeme getirmesiyle dikkatleri çekti ve bu sebeple partisinden ihraç edildi. Daha sonra hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLDUYSA HAPİSHANEDE OLDU

Hasan Mezarcının hapishane süreciyle başlayarak bir içine kapanma ve yalnızlaşma sürecine girdiği gözlendi. Ceza evindeyken psikolojik ve biyokimyasal işkenceye maruz kalarak akıl sağlığını yitirdiği iddia edildi.

Bu işkencenin 1992 yılında yayınlanan Dünya Af Örgütü raporuna göre İnsanın zihni yetilerini bozmayı, yok etmeyi, değiştirmeyi hedefleyen sorgulama prosedürü ahlâki suçtur. Fiziksel işkence sınıflandırması kadar insanlık dışıdır düşüncesi çerçevesine girdiği iddia edilmesine rağmen yeterli kanıt bulunmaması sebebiyle iddia olmaktan ileriye gidememiştir.

Hapis cezasının bitiminden sonra gittiği Almanyada kendisinin İsa - Mesih olduğunu ortaya attı.

Havarileri(şahitleri) olduğunu iddia ettiği cemaati ile faaliyetlerine internetten yayın yaptığı site vasıtası ile de devam etmektedir. Çeşitli e-kitaplar yayınlanmaktadır.

Kavgamın Perde Arkası adlı 1996 yılında yazdığı bir kitabı vardır.