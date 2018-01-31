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Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu

Kenya'da 26 Ekim 2017'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonucunu tanımayan muhalefet lideri Raila Odinga, düzenlediği törende kendisini "halkın başkanı" olarak ilan etti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:15
Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu

Başkent Nairobi'deki Uhuru Park'da binlerce muhalefet taraftarının katılımıyla düzenlenen törende Odinga, ülkesinin tarihi bir süreçten geçtiğini söyledi.

Konuşmasında kendisini "halkın başkanı" olarak ilan eden Odinga, "Bugün binlerce insan seçimlerde yapılan hileye dur demek için bir araya geldi. Bu ülkemizdeki seçim baskılarından kurtulmak için ilk adımdır. Kenya halkına cesaret ve sabrı için teşekkür ediyorum. Bir arada olanlar asla yenilmeyecektir." dedi.

Mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın başkanlığının meşru olmadığını savunan Odinga, taraftarlarına Kenyatta'yı başkan olarak tanımamaları çağrısı yaptı.

Öte yandan hükümetin, muhalefet lideri Odinga'nın konuşmasına saatler kala ülkedeki üç büyük televizyon kanalının yayınlarını kestiği bildirildi. 

Kenya'da muhalafetin boykotuna rağmen 26 Ekim 2017'de gerçekleştirilen seçimde Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, oyların yüzde 98,26'sını alarak ikinci kez başkan seçilmişti.

 

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 18:15
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  2. Kenya
  3. Başkent Nairobi
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