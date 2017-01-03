ürkiye'de yaşanan hain terör saldırıları sonrasında yabancı futbolcuların Türkiye'yi tercih etmeyeceği, Türkiye'de oynayan yıldızların da ülkeyi terk edeceği haberleri sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Ancak bu gerçekleşmedi. Aksine Türkiye'de forma giyen yabancı yıldızlar yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla Türk halkının yanında olduklarını ve terörün dünya gerçeği olduğunun altını çizdi.



Pascal Nouma: Terör dünyayı vurdu



Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Pascal Nouma, Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal medya hesabından "Yılbaşında ailemle birlikte Fransa'daydım. Terör ne kadar İstanbul'u vurdu denilsede, aslinda o gece bütün dünyayı vurdu" ifadelerini kullandı.

Sneijder'den annesine cevap



Wesley Sneijder'in annesi Sylvia ise Hollanda televizyonu RTL Nieuws'da oğluna İstanbul'dan ayrılmasını istediğini açıkladı. Sylvia, "Onların İstanbul'dan ayrılması için her gün dua ediyorum. Ancak bana "Ayrılmayacağız" diyorlar" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere Wesley Sneikder, Vodafone Arena'daki saldırının şehitleri anısına yapılan özel maçtan sonra da "Kendimi Türk gibi hissediyorum" diye konuşmuştu.

Demba Ba profilini değiştirdi



İki sezon önce Beşiktaş forması giyen Senegalli futbolcu Demba Ba da İstanbul'da yaşanan terör saldırılarına kayıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu, Twitter profil fotoğrafını Türk bayrağı yaptı. Daha önce Beşiktaş forması giyen ve sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Demba Ba, Türkiye'yi unutmadığını bu hamlesiyle bir kez daha göstermiş oldu.

Drogba'dan asker selamı



Amerika'da futbol hayatını sürdüren dünya yıldızı Didier Drogba da 'Türkiye' mesajı gönderen isimlerden biri oldu. Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu önceki günlerde yaşanan terör saldırıları sonrasında asker selamı vererek Türk halkına mesaj göndermişti.

İki sezon önce Beşiktaş forması giyen Senegalli futbolcu Demba Ba da İstanbul'da yaşanan terör saldırılarına kayıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu, Twitter profil fotoğrafını Türk bayrağı yaptı. Daha önce Beşiktaş forması giyen ve sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Demba Ba, Türkiye'yi unutmadığını bu hamlesiyle bir kez daha göstermiş oldu.