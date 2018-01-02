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Kendileri petrol çıkarıyorlar ama...

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2018 ile beraber ilk defa katma değer vergisi (KDV) uygulamaya başladı.

02 Ocak 2018 Salı 17:14
Kendileri petrol çıkarıyorlar ama...

Vergi almamak ve vatandaşlarına doğumdan ölüme kadar refah devleti imkânları sunmakla övünen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2018 ile beraber ilk defa katma değer vergisi (KDV) uygulamaya başladı.

Petrol fiyatlarının son zamanlarda düşük seyretmesi yüzünden zora giren Körfez ekonomileri, son iki yıldır gelirlerini artırmak, harcamaları kısmak, böylece bütçedeki şişkinliğin önüne geçmek için bir dizi önlem almaya başladı.

Her iki ülkede çok sayıda ürüne uygulanacak yüzde 5 oranında KDV ile iki hükümetin de 2018 yılında 21 milyar dolar kâr elde etmesi beklenirken, bu da milli gelirlerinin yüzde 2'sine denk geliyor.

Diğer Körfez ülkeleri Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar da KDV uygulamasına başlayacak olsa da bu kararı 2019 yılına erteledi.

Öte yandan gece yarısı itibariyle Suudi Arabistan'da benzine de yüzde 127 oranda zam yapıldı.

Suudi Arabistan Haber Ajansının açıklamasına göre, fiyatların yükseltilmesindeki sebep daha verimli enerji kullanımını sağlamak ve ülkenin geçtiğimiz aylarda açıkladığı dev reform paketi için kaynak sağlamak.

Ülkede daha önce 0.75 riyalden satılan 91 oktan benzinin litresi yüzde 82 artışla 1.37 riyale çıkarken (1.38 TL), 95 oktan benzinin litresi de yüzde 126 artışla 0.90 riyalden 2.04 riyale (2.06 TL) çıktı.

Suudi Arabistan, son dört mali yılda 260 milyar dolar bütçe açığı açıkladı, bütçe dengesinin 2023 yılına kadar düzelmesi beklenmiyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:14
  1. KDV
  2. Diğer Körfez
  3. Suudi Arabistan
  4. Petrol
  5. Petrol fiyatları
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