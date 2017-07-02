Yürüyüşte neler oluyor? Kendi yardımcısı Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sakarya'da devam eden yürüyüş sırasında açıklamalarda bulundu.

"15 TEMMUZ'DA BERABER DİRENDİK"

Açıklamasında Erdoğan'ın tepkisine cevap veren Tezcan, “15 Temmuz’da beraber direndik. Hangi tankın üzerine çıktınız, var mı bir tankın üzerinde fotoğrafınız?” dedi.

Tezcan'ın, "15 Temmuz darbesine karşı direniş babanızın malı değildir" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

KENDİ YARDIMCISINDAN KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK ÇIKIŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önceleri darbe girişimini kınayan bir tutum sergilemiş, bir süre sonra ise "kontrollü darbe" söylemiyle tepki çekmişti.

O GECE TANKLARDAN BİR ŞEKİLDE SIYRILIP, BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNE SIĞINMIŞTI

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi Atatürk Havalimanı'nda darbecilerin tanklarının arasından bir şekilde sıyrılarak uzaklaşmasının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınmıştı.