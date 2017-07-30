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Kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Acı ölüm. Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçesinde yaktığı ateşi söndürmek isterken alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:30
Kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Ordu ili Ünye İlçesi Salihli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Salihli Mahallesi Muhtarı Mehmet Şensoy’un 88 yaşındaki annesi Fatma Diril Şensoy, fındık bahçesinde temizlik yaparken ateş yaktı. Ateş komşunun bahçesine sıçrayınca paniğe kapılan yaşlı kadın yangını söndürmeye çalıştı.

Bir anda alevlerin arasında kalan Şensoy’un vücudunda ağır yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamadı. Talihsiz şekilde hayatını kaybeden Fatma Diril Şensoy, Sahilköy Kırıklı Mahallesi’ndeki evinin önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Sahilköy Muhtarı Mehmet Şensoy, “Annem yaşına göre dinç biriydi, herhangi bir rahatsızlığı da yoktu, çalışmayı sever, çalışkan biriydi. Dün fındık bahçesinde çalışırken ateş yakıyor, komşunun fındık bahçesine ateş yayılmış, onu söndürmek istiyor. Söndürmek isterken yalnız başına olduğu için alevlerin arasında kalmış. Yangını uzaktan bir komşumuzun görmesi üzerine beni aradılar, yanına gittiğimizde üstü başı yanmış vaziyette bulduk. Ağır yanıklar içindeydi. Ünye’ye getirdik, yanık ünitesi olmadığı için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede bir ara kendine geldi konuştuk, su istedi, kalkmak istedi ama sonra komplikasyonlar ortaya çıktı. Nabız gitti, kalp krizi geçirdi, bir süre sonra solunum cihazına bağlandı. Gece 23.00 sıralarında da vefat etti. Acımız büyük, dostlar sağ olsun” dedi. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:30
  1. Ordu Ünye ateş yakan kadın
  2. ateşte yanarak
  3. yanarak öldü
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