Kendi vurulma anını görüntüledi

Hizbullah ve İran desteskli Esed rejimi milisleriyle Muhalifler arasında Batı Kalamun bölgesinde savaş devam ederken, Tahriruş Şam düşürülen bir drone'nin son görüntülerini basına verdi.



Karşı cephe'den kaldırılan drone kısa bir süre sonra Muhalif bölgelere bomba bırakırken ateş altında kalıyor ve vurularak düşüyor. Drone'nin kamera görüntüleri Tahriruş Şam'ın medya kolu tarafından basına verildi.



Görüntülerse seri bir şekilde havalanan mini drone hızlı bir şekilde Muhalif bölgeye doğru uçuyor ve hemen yüklü olan bombaları bırakmaya başlıyor o anda ateş altında kalan drone vurularak düşüyor.

ıslahhaber