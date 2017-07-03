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Kendi ülkesine ihanet eden FETÖ, ABD’ye de ihanet edecek!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen’i iade etmeyen ABD’ye “Hristiyan FETÖ'cü” uyarısı yaptı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:55
Kendi ülkesine ihanet eden FETÖ, ABD’ye de ihanet edecek!

Türkiye’ye yapılan darbe girişiminin aynısının ABD’de yapılacağını belirten Bozdağ, “ABD’de FETÖ’cüler Türkçe olan isimlerini değiştiriyorlar. Hristiyan isimleri alıyorlar, oradaki tarikatlara giriyorlar. Kendi devletine kendi milletine ihanet edenler, Amerika’ya başka ülkelere niye ihanet etmesinler” dedi.

FETÖ HRİSTİYAN OLUYOR

FETÖ’nün ABD için de büyük bir ulusal tehdit olduğunu ve ilerde Türkiye’ye yapılan darbe girişiminin aynısının ABD’de yapılacağını belirten Bozdağ, “ABD’de FETÖCÜLER, Türkçe olan isimlerini değiştiriyorlar. Hristiyan isimleri alıyorlar, oradaki tarikatlara Hristiyan grupların içerisine, Hristiyan olmuş o gruba girmiş kişiler olarak giriyorlar ve orada yer alıyorlar. Oralarda itibar kazanarak oralardan güç alarak kendi örgütlerine aktarmak istiyorlar. Bunun son zamanlarda sayısı bayağı arttı.

ABD'YE FETÖ UYARISI

Ben şimdi diyorum ki bu örgüte karşı siz Türkiye’nin yaşadığı tecrübelerden edindiği haklı uyarılarını dikkate almazsanız bu örgüt kendi milletine yaptığı ihanetin aynısını çok daha rahatlıkla size yapar. Kendi devletine kendi milletine ihanet edenler, Amerika’ya başka ülkelere niye ihanet etmesinler. Yani adam kendi özü kendinden olana yapıyor ihaneti, sana niye yapmasın. Senin ne ayrıcalığın var? ‘Yaa ben kontrol ediyorum’ diyorlar. Kontrol edemezsiniz. Bunlar da ‘biz Amerika’yı, Avrupa kontrol ediyoruz’ diye etrafta bunu anlatıyor. ABD tedbir almazsa, Türkiye’nin dediklerine uymazlarsa, şimdi tebessüm edebilirler, bakan ne diyor diye, ama 15-20 sene sonra bugün Türkiye’nin aldığı tedbirlerden aynısını belki daha ağırını onlar almak zorunda kalacaklar” dedi.

KAYNAK: MİLLİYET - Abdullah Karakuş

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:55
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