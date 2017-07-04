Kendi ses kaydımız bize neden kötü gelir?

University College London'da yapılan bir araştırma kendi sesimizin kaydını duyduğumuzda neden bunu garipsediğimizi açıkladı.

Konuşurken kendi sesimizi duyduğumuzda, başkalarının duyduğu şekilde duymuyoruz. Başkaları konuşurken beynimiz havdaki ses titreşimlerini alır ve bunları duyduğumuz sesler haline getirir. Ama kendimiz konuşurken beynimize titreşimler iki kaynaktan gelir; bir kaynak ağzımızdan çıkan ve havada ilerleyen titreşimlerdir, diğer kaynak ise içimizdeki ses tellerinin titreşimidir.

Laringoloji profesörü Matin Birchall Times’a verdiği bir demeçte bu fenomeni "Biz konuşurken kendi sesimiz sinüslerimizden, kafamızdaki boş alanlardan ve kulaklarımızdan geçtiği için, biz onu başka insanların duyduğu şekilde duymayız" diyerek açıkladı.

Ancak, sesimizi bir kayıtta duyduğunuz zaman sesin tek kaynağı havadaki titreşimler olduğu için, kendi sesimizi dinlediğimizi unutur ve başkasını dinliyormuş gibi dinleriz. Böylece ortaya çıkan sesi garipseriz. NTV