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Kendi kurultaylarında şoke oldular!

Bugün başlayan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda salona giriş yapan CHP'li Murat Karayalçın ve Canan Kaftancıoğlu, partililer tarafından protesto edildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:26
Kendi kurultaylarında şoke oldular!

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı krizle başladı. Kurultaya katılmak üzere Ankara Arena Spor Salonunu'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partinin eski genel başkanı Murat Karayalçın partililer tarafınfan protesto edildi. 

Eski genel başan Murat Karayalçın, yaşananlara tepki göstererek salonu terk etti.

Geçtiğimiz haftalarda, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise salona girdiği sırada partililer tarafından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atılarak protesto edildi. Kaftancıoğlu, protestolara rağmen salonu terk etmedi. 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 12:26
  1. CHP
  2. kurultay
  3. canan kaftancıoğlu
  4. Murat Karayalçın

YORUM YAZ

  • Cemalettin Cemalettin 24 dk önce
    Sizden bi cacık olmaz size oy veren insanlar hiçmi aklınız yok bu ülke hepimizin ALLAH esirgesin dara düşünce ilk önce bunlar kaçar aklınızı başınıza alın bizleri hangi devlet kabul eder ölümüzde dirimizde bu ülkede unutmayın
  • hasan hanhasan han1 sa önce
    chp tc nin bir partisi değil bir kızılbaş partisi olmuş kripto ermenilerin eline geçmiştir yakın zamanda tüm chp liler bunu anlayacak ama iş işten geçti artik.
  • hasan hanhasan han1 sa önce
    chp tc nin bir partisi değil bir ... partisi olmuş kripto ermenilerin eline geçmiştir yakın zamanda tüm chp liler bunu anlayacak ama iş işten geçti artik.
  • SerkanSerkan1 sa önce
    Böyle bir kadının Atatürk'ün kurduğu partide ne işi var bunlar neyin kafasını yaşıyorlar Atatürk yaşasaydı bunların suratına tükürürdü
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Bunlarda yüz yok protestoda edilseler yinede halkın sırtından inmezler. Çünkü oradan nemalaniyorlar. Arsızdırlar uyanmazlar nede olsa chpkk olmuş bir partiden bu ülkeye bir fayda olmaz.
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