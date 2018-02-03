Kendi kurultaylarında şoke oldular!

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı krizle başladı. Kurultaya katılmak üzere Ankara Arena Spor Salonunu'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partinin eski genel başkanı Murat Karayalçın partililer tarafınfan protesto edildi.

Eski genel başan Murat Karayalçın, yaşananlara tepki göstererek salonu terk etti.

Geçtiğimiz haftalarda, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise salona girdiği sırada partililer tarafından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atılarak protesto edildi. Kaftancıoğlu, protestolara rağmen salonu terk etmedi.