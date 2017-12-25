Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi

İfadesinde Deniz Lisesi mülakatında kendisine “tekerleme gibi sorular” sorulduğunu anlatan İ.A’nın irtibatlı olduğu bazı isimler bir hafta önce tutuklanınca, İ.A çemberin daraldığını ve sıranın kendisine geldiğini gördü. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu. İfadesinde şunları anlattı:

“Ortaokul son sınıftayken deneme sınavı yaptılar. Ben yüksek puan aldım. Sonrasında müdür yardımcısı odasında ilk 10’a giren öğrencileri topladılar. Ben de vardım. Üniversitede matematik okuyan Mehmet adlı bir şahıs ile bizi tanıştırdılar. Mehmet bize ders çalıştıracağını söyledi. Sonra bir gün okul çıkışı gelip bizi aldı ve 1 ay kadar onunla ders çalıştık. Sonra bizi Sefaköy’de bir eve götürdü. Başka öğrenciler de vardı. Cemaat evi olduğunu sonradan anladım Yasin adlı örgüt üyesi burada bize Fetullah Gülen vaazları dinletirdi.

“ASKERİ OKUL SINAVINDA TEKERLEME SORDULAR”

Yasin, bizim askeri lise sınavlarına girmemizi istedi. Deniz lisesi ve askeri lise sınavlarına girdim. Deniz lisesini asil, Kuleli Askeri Lisesi’ni yedek olarak kazandım. Deniz lisesinin mülakatında tekerleme gibi sorular sordular. Sınavı kazandım. Deniz Lisesi’ne kayıt oldum.

“OKULDA SİVRİLMEYİN”

(Abi) Yasin ile görüşmeye devam ettik. Okul dışında buluşurduk. Bize okulda sivrilmememiz gerektiğini söylerdi. 3. sınıfta bizi Arif adlı kişiye devretti. 4. Sınıfta da Ali adlı başka bir (abi) ile görüşmeye başladık.

Deniz Harp Okulu’na geçtiğimizde Üroloji doktoru olan Rıza adlı (Abi) şahıs bizi devraldı. Buluşmalarımızda bize Fetullah Gülen’i anlatır, överdi. Harp Okulu bittikten sonra Beykoz’daki TGC Işın gemisine tayinim çıktı. Gümrük memuru olan başka bir (Abi) ile görüşmeye başladık. Karaköy’de bir pastanede buluşurduk.

“ÖRGÜT KIZ BULDU AMA TİPİNİ BEĞENMEDİM”

İki yıl boyunca bu şahıs ile buluştuk. Bana evlenmek isteyip istemediğimi sordu. Ben istemediğimi söyledim. O beni bir bayanla görüştürmek istediğini söyledi. Kadıköy’de bir eve gittik. Beni bir odaya götürdü. Burada psikoloji okuyan esmer bir bayan vardı. Tipini beğenmedim, ‘olumsuz’ dedim. Beni bir daha da kimseyle görüştürmediler”

İHRAÇ EDİLECEK

İ.A ifadesinin devamında 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan süreçteki hayatını da ayrıntılarıyla anlattı. Bu süreçte kendisiyle temas kuran örgüt temsilcilerinin de isimlerini verdi. Açığa alınan İ.A hakkındaki soruşturma devam ediyor.