Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı İ.A, kendiliğinden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek itirafçı oldu.25 Aralık 2017 Pazartesi 16:29
İfadesinde Deniz Lisesi mülakatında kendisine “tekerleme gibi sorular” sorulduğunu anlatan İ.A’nın irtibatlı olduğu bazı isimler bir hafta önce tutuklanınca, İ.A çemberin daraldığını ve sıranın kendisine geldiğini gördü. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu. İfadesinde şunları anlattı:
“Ortaokul son sınıftayken deneme sınavı yaptılar. Ben yüksek puan aldım. Sonrasında müdür yardımcısı odasında ilk 10’a giren öğrencileri topladılar. Ben de vardım. Üniversitede matematik okuyan Mehmet adlı bir şahıs ile bizi tanıştırdılar. Mehmet bize ders çalıştıracağını söyledi. Sonra bir gün okul çıkışı gelip bizi aldı ve 1 ay kadar onunla ders çalıştık. Sonra bizi Sefaköy’de bir eve götürdü. Başka öğrenciler de vardı. Cemaat evi olduğunu sonradan anladım Yasin adlı örgüt üyesi burada bize Fetullah Gülen vaazları dinletirdi.
“ASKERİ OKUL SINAVINDA TEKERLEME SORDULAR”
Yasin, bizim askeri lise sınavlarına girmemizi istedi. Deniz lisesi ve askeri lise sınavlarına girdim. Deniz lisesini asil, Kuleli Askeri Lisesi’ni yedek olarak kazandım. Deniz lisesinin mülakatında tekerleme gibi sorular sordular. Sınavı kazandım. Deniz Lisesi’ne kayıt oldum.
“OKULDA SİVRİLMEYİN”
(Abi) Yasin ile görüşmeye devam ettik. Okul dışında buluşurduk. Bize okulda sivrilmememiz gerektiğini söylerdi. 3. sınıfta bizi Arif adlı kişiye devretti. 4. Sınıfta da Ali adlı başka bir (abi) ile görüşmeye başladık.
Deniz Harp Okulu’na geçtiğimizde Üroloji doktoru olan Rıza adlı (Abi) şahıs bizi devraldı. Buluşmalarımızda bize Fetullah Gülen’i anlatır, överdi. Harp Okulu bittikten sonra Beykoz’daki TGC Işın gemisine tayinim çıktı. Gümrük memuru olan başka bir (Abi) ile görüşmeye başladık. Karaköy’de bir pastanede buluşurduk.
“ÖRGÜT KIZ BULDU AMA TİPİNİ BEĞENMEDİM”
İki yıl boyunca bu şahıs ile buluştuk. Bana evlenmek isteyip istemediğimi sordu. Ben istemediğimi söyledim. O beni bir bayanla görüştürmek istediğini söyledi. Kadıköy’de bir eve gittik. Beni bir odaya götürdü. Burada psikoloji okuyan esmer bir bayan vardı. Tipini beğenmedim, ‘olumsuz’ dedim. Beni bir daha da kimseyle görüştürmediler”
İHRAÇ EDİLECEK
İ.A ifadesinin devamında 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan süreçteki hayatını da ayrıntılarıyla anlattı. Bu süreçte kendisiyle temas kuran örgüt temsilcilerinin de isimlerini verdi. Açığa alınan İ.A hakkındaki soruşturma devam ediyor.
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mehmnettt50 dk önce Hainler bir bir avlanacak.başka yol yok bu ülkeye yanlış yapan biter.Rabbim devlete millete güç versin . Dinçer2 sa önce Vicdan sahibi insan zaten o bildikleriyle yaşayamaz,biraz öyle olmuş sanki turgut3 sa önce FETOCULARA ACIYAN, ACINACAK DURUMA DUSER... YERDE YARALI BIRAKILMAMALI, IMHA EDILMELI.. DEVLET ICINDE KENDINI GIZLEYENLER DE TESPIT EDILMELI VE ATILMALI.. AKSI HALDE BUNLAR DEVLETE HER TURLU HAINLIGI YAPARLAR.. FETO BUNLARI GDH LU YANI GENETIGI DEGISTIRLMIS HASHASILI YAPTI.. BEYINLERINI ESIR ALMIS.. CENNETLE UMIT VERIYOR CEHENNEMLE KORKUTUYOR.. KENDISI KATIL OLMUS EBEDI CEHENNEMDE YANACAK ALLAHIN IZNIYLE.. Faruk3 sa önce Karakterli biri olsaydın 15 temmuz sonunda bildiklerini anlatırdın, am nerde ..Korku ile yola gelmissin .hiç yoktan iyidir AliAltun3 sa önce Vay arkadaş ne olmuş böyle hamido 3 sa önce Daha çokteşhir edilmemiş leri var. devam devam. Hain köpekleri deşifre etmeye devam. Osmanlı14534 sa önce Birde nerde zengin ve esnaf var onları en başta kullanmislar hain olarak. İşsiz gucsuzleride ve veya çalişan işci kesimide şakirt hesabı gostermisler.Burda bir esnaf vardi bundan 4 sene once ulann bu feto sole yaramaz adam sole sahtekar derdim yok yok yaaa evliya derdi Allah sizi ıslah etsin çıkarcı satılık piyonlar... Sina SALIK4 sa önce Bu o.ç. cemaatçilerin bulaşmadığı başarılı adam yok ki. hayır öyle bir düzen kurmuşlar ki inanın onlara uymayanın hayatını bitiriyorlar. İnşallah yanlış yönlendirmek için yalan söylemiyordur. Bunun yanında cemaat sayesinde elde ettiği ve fakat normalde kendi emeğiyle elde edemeyeceği ne varsa hepsini iade etmeli. Mirza4 sa önce vaybeöbür ülkeler bize savaş açsa demek ki içimizde ki köpekler onlardan önce bizi vuracakmış soysuz ... nasıl bir Vatan ın ekmeğini yiyip suyunu içip hainlik yaparsınız aklınız mantığınız nerenizde çalışıyor.onu bunu geciyorumda bu sinsi planlar bitmezz ama bitirecez inşaAllah Ok6 sa önce Helal osun korkunun ecele faydasi yok ve kalanlarada sesleniyorum ulkenizi seviyor iseniz itirafci olun ve guzelim ulkenin ununu acin haydi durmak yok yola devam