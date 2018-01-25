Kendi işini kuranlara müthiş destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği sayesinde 2 milyona yakın vatandaş iş bulurken, hükümetin verdiği teşvikler de sürece büyük katkı sağlamıştı. Bu yıl da bu destekler sürerken, bir taraftan İŞKUR bir taraftan KOSGEB, iş sahibi olmak isteyenlere ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyenlere büyük imkanlar sunuyor. Birbirinden farklı programlarla milyonlarca destekler sunan KOSGEB’de en büyük amaç üretimde yerli girdiyi artırıp, cari açığı azaltmak.

İşte KOSGEB’in verdiği büyük desteklerden bazıları:

15 KALEMDE 470 BİN LİRA DESTEK

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanan programda 15 farklı konuda 470 bin liraya kadar destek ödemesi yapılıyor.

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI: 150 BİN LİRA

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Kendi işinin patronu olmak isteyenlere 50 bin liraya geri ödemesiz, 100 bin lira geri ödemeli olmak üzere 150 bin liraya kadar destek ödeniyor.

KREDİ SORUNUNA SON

Kredi desteğine ihtiyaç duyan KOBİ'lerin finansal sorunların çözümünde ise 300 bin liraya kadar faiz desteği sunuluyor.

KOBİLERİMİZ ULUSLARARASI ARENADA: 700 BİN LİRA KİRA FAİZSİZ KREDİ

KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI: En fazla 300 bin lira hibe ve 700 bin lira sıfır faizli kredi verilen programla, KOBİ'lerin Türk ekonomisi ve uluslararası ekonomide paylarının güçlendirilmesi amaçlanıyor..

5 YIL SÜRELİ, 3 MİLYON 850 BİN DOLAR ÖDEME

2 programdan oluşuyor ve bunlardan birincisi Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma, ikincisi ise Uluslararası Hızlandırıcı Program olarak gruplandırılıyor. Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı'nın süresi 5 yıl. Destek üst limitleri ise kuruluş döneminde 100 bin + 3 milyon 750 bin dolar. Uluslararası Hızlandırıcı Programı'nda süre 3 yıl, destek tutarı 60 bin dolar.

5 MİLYON LİRALIK DESTEK: KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESRTEK PROGRAMI

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi konusunda da 5 milyon liraya kadar destek söz konusu oluyor.

YERLİ ÜRÜNE 5 MİLYON LİRA: STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerli ve milli olması, üretimde daha fazla yerli girdinin olması, cari açığı azaltacak yatırımların artırılması amaçlanıyor. Burada destek ücreti makine ve teçhizat giderleri için 5 milyon lira veriliyor.