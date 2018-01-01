Kendi halkı bile isyan etti… İsrail’e gençlerden sürpriz çıkış
İsrail'de 63 liseli genç, devletin Filistin'i işgali ve gerçekleştirdikleri insan hakları ihlallerine ortak olmamak için askere gitmeyi reddettiklerini açıkladı01 Ocak 2018 Pazartesi 07:03
İsrail'in dört bir yanından 63 liseli genç, İsrail'in Filistin'i işgalini işaret ederek devletin ırkçı ve saldırgan politikalarını tasvip etmedikleri için hapis cezası riskine rağmen askere gitmeyeceklerini beyan etti.
Gençler, Başbakan Netanyahu, Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail Savunma Güçleri Şeri Gadi Eisenkot'a konuyla ilgili mektup gönderdi.
Gençler, Mektup'ta " İsrail'in Filistin'de yasa dışı yerleşke inşa etmesi ve aynı yerde yaşamalarına rağmen İsrailliler ve Filistinliler için farklı yaptırımlar uygulanması, Filistinlilerin temel haklarının ellerinden alınması" gerekçe gösterilerek askerlik görevini yerine getirmeyi red ettiğini beyan etti.