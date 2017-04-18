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Kendi bacasını temizlerken komşusunun evini yaktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın bacası tıkanınca bacayı benzinle temizlemek isterken kontrolden çıkan yangın bitişik apartmanın çatı katını yaktı.

Kendi bacasını temizlerken komşusunun evini yaktı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 18:17

Saat 15.00 sıralarında Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak’taki 16 numaralı binanın çatı katında baca temizliğinden kaynaklı yangın çıktı. Benzinle baca temizliği yaptığı iddia edilen ve evinin çatısında yangın çıkmasına neden olan Ş.K., yangını söndürmek istese de alevlere engel olamadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine zamanında gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınamayan yangın kısa sürede yan binanın çatı katına sıçradı. H.S.’ye ait olduğu öğrenilen binanın çatı katı yanarken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası baca temizliği yapan Ş.K. ve eşi, vücudunda bulunan yanıklardan dolayı Ünye devlet Hastanesine götürüldü. Ş.K., benzinle baca temizliği yaparken çıkan yangının komşusunun evine sıçradığını, bu durumdan üzgün olduğunu söyledi.

 
EtiketlerOrduÜnyebenzinle baca temizliğiyangınhaber
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 18:17
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