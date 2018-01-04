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“Kendi adayımızı çıkaracağız”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayın bir kamplaşma vesilesi olarak görülebileceğine işaret etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 03:09
“Kendi adayımızı çıkaracağız”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayın bir kamplaşma vesilesi olarak görülebileceğine işaret ederek, “Biz aday çıkaracağız” dedi. Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsen bunu tekrar tekrar söyledim, ortak aday bir kamplaşma vesilesi olarak görülebilir. Bundan dolayı da biz aday çıkaracağımızı söyledik. ‘Ortak aday çıkaracağız’ demedik. Kimin olacağı konusunda da samimi olarak söylüyorum, şu anda hiçbir kanaatim yok. İsimler var.”

MUHAMMET KUTLU / ANKARA

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 03:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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