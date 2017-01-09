Kenan Sofuoğlu'ndan kar üzerinde 'drift'

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da bulunan ve kendi ismini taşıyan pistte kar üzerinde bir drift gösterisi yaptı.

Eklenme: 09 Ocak 2017, 15:52
Bu haber 632 kez okundu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5'inci şampiyonluğunu kazanan Kenan Sofuoğlu, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi Akyazı ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor.Kentte iki gündür etkili olan yağışların ardından kendi adını taşıyan pistin tamamen karla kaplanmasını değerlendiren Kenan, "KNN 5454" plakalı cipiyle pistte drift gösterisi yaptı.Renkli görüntülerin yer aldığı videoyu Facebook'taki sosyal medya hesabında paylaşan Kenan, "Pist karlı olunca böyle." ifadesini kullandı.

 
EtiketlerDünya Supersport Şampiyonu Kenan SofuoğluKenan SofuoğluKenan Sofuoğlu karlı pistKenan Sofuoğlu pistiKenan Sofuoğlu driftKenan Sofuoğlu karda drift
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.