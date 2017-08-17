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Kemik suyu çorbasının yeni bir faydası ortaya çıktı!

Yapılan araştırmalar sonucunda kemik suyu çorbasının yeni bir faydası ortaya çıktı...

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:29
Kemik suyu çorbasının yeni bir faydası ortaya çıktı!

Kemik suyunda bulunan proteinin özellikle eklem ağrılarına ve kemik gelişimine iyi geldiği söylenir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda kemik suyunun yanlış yapıldığı birazdan vereceğimiz tarifle kemik suyunun daha etkili olduğu ortaya çıktı. 

Ünlü şefler Jasmine ve Melissa Hemsley,  kemik suyunun en faydalı halinin tarifini paylaştılar. Ve bu tarifin hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdirdiğini söylediler.

İşte kemik suyunun en sağlıklı hali…

Malzemeler

3 kg kuzu veya dana kemiği
1 tane havuç
3 adet kereviz sapı
3 adet pırasa

Hazırlanışı 
İlk olarak tencerenin içerisine su koyun. Ardından kemikleri ve sebzeleri ekleyin. Sonrasında dilediğiniz baharatlardan ekleyerek 24 saat boyunca kısık ateşte pişmesini sağlayın.

Şeflere göre 24 saat içerisinde pişen kemik suyunun içerisindeki proteinler ve mineraller daha çok ortaya çıkıyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:29
  1. eklem ağrıları
  2. kemik suyu
  3. sağlıklı kilo kaybı
  4. SAĞLIK Haberleri
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