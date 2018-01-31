Kemik sağlığınız için kalsiyum ve D vitamini

Yiyip içtiklerimizdeki kalsiyum miktarı en yüksek gıdalar olarak süt, yoğurt ve peynir bir liste yapılması halinde listenin başında gelir.

Kemiklerimizi korumak, güçlendirmek için her gün 1 bardak süt içmek yahut 1 kâse yoğurt veya en az 50 gram kadar peynir yemek şart.

Böylece yaklaşık 1000 mg kalsiyum kazanımımız olur. İhtiyacımız olan diğer bölümü başka yiyeceklerden alınabilir.

Mesela kuru incir, meyveler içinde en yüksek kalsiyum ihtiva edenlerden birisidir. Hamsi gibi küçük balıklar ve sardalya da kalsiyum deposu.

Bütün yeşil yapraklılar içinde kalsiyumun en zengini dere otudur. Yoğurtlu dere otu yiyorsunuz, mükemmel bir kalsiyum kazanımınız oluyor.

İkincisi D vitamini demiştik, değil mi?

D vitamininin temel görevi vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olmaktır ve buna bağlı olarak kemik gelişiminde önemli bir rolü vardır.

Özellikle kemik gelişiminin devam ettiği büyüme döneminde yeterli D vitamini almak büyümenin yavaşlamaması ve kemik dokusu üretimi açısından çok önemlidir.

İlerlemiş D vitamini eksikliği yetişkinlerde osteoporoz, çocuklarda ise raşitizme yol açabilir.

ECZANEYE KOŞMAYIN

Evet hemen eczanenin kapısına dayanıp hapını almaya kalkışmayın. Onlar yapay D vitaminlerdir. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. D vitamini de yine yiyeceklerden ve bol bol güneşten alınır. Güneşlenmek, D vitamini için en pratik, üstelik bedava yoldur. Bu sebeple D vitamini, “gün ışığı vitamini” olarak da anılır. Avrupa ülkelerinde sürekle kapalı havadan gözünü açamayan insanlar, biraz güneşin parıldadığını görsünler işi güc bırakıp, kendilerini parklara bahçelere atar.

Yaz tatillerinde ülkemizin sahillerine koşmaları da bu sebepledir.

Doğal olarak D vitamini bulunan besinler ise şunlardır:

Peynir

Tereyağı

Yağlı balıklar

Ton balığı

Somon

Uskumru

İstiridye

Balık yağı

Yumurta

Patates

BAŞKA NE YAPMALI?

Kemiklerimiz de canlı bir dokudur. Kemik sistemi ne kadar güçlü olursa sağlık o ölçüde güçlü olur.

-Sağlıklı kemik için en önemli iki ilke ise doğru beslenme ve spordur. Egzersiz, yapamıyorsanız, yürümek. Mümkünse tempolu yürümek. Aheste aheste gücünüz yettiğince yürümeniz, hele doğal temiz havada yürümeniz bile yeter..

-Çocuklarınızı olabildiğince küçük yaşlarda spora alıştırmalı ve yeterli doğal kalsiyum almasını sağlamalısınız. Bu tavsiyeyi ana baba olarak yavrunuzun geleceği için ilke haline getirmenizde şu uyuşturucu iptilasının tehdidine karşı da en önemli tedbir olacaktır. Spor yapmayı alışkanlık haline getiren çocuk, sigaradan dahi uzak durur. Alkole yaklaşmaz. Arkadaşları da kendisi gibi sporcu olacağı için, arkadaş ayartmasıyla uyuşturucuya yönelmez!

-Kemik kütlesinin yaklaşık yarısı ergenlik döneminde yapılır. 30’lu yaşlarda doruk noktaya ulaşır. Ergenlik döneminde zirve kemik kütlesinin % 10 artırılması, osteoporoz gelişimini 10 yıl geriye atar. Onun için bu yaşlarda yoğun spor çok önemli.

-Siz de sigara ve alkolden uzak durun.

KEMİK İÇİN KEMİK SUYU

Güçlü kemikler, vücudumuzu destekler ve kalp sağlığımızı korur. Düzgün çalışan kaslarımız; akciğer ve beyin hasarlarının önüne geçer.

Kemik hastalıkları veya kazalar iskelet sistemimize zarar veren, zayıflaştıran ve çeşitli harabiyetler oluşturan bir durumdur. Henüz çocukluk çağındayken yavaş yavaş güçlenmeye başlayan kemik sağlığımız yaşımız ilerledikçe çeşitli sebeplerle güçsüzleşebilir. Daha çok kadınlarda görülen bu gibi durumlarda kemiğin iç yapısı ve kalitesi bozulur, vücudun kemik çatısı zayıflar.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücudun tüm sistemlerinde gerileme yavaşlama ve aksaklıklar olması doğaldır.

İlikli kemik suyu düzenli tüketildiğinde yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu ne demek? Kemik suyunu hiçbir yemeğinizde eksik etmemeniz demek.

Düzenli kullanıldığında glukozamin, kondroitin, jelatin, kolajen gibi maddelerin etkisi ile diz içi eklem sıvılarının artmasına, diz ağrısı veya eklem ağrısı gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olur.

Hele ilikli kemik suyu içeriğinde bulunan kondroitin sülfat, glukozamin, jelatin, kolajen, hyaluronik asit, kalsiyum gibi maddeler ile yaşlılıktan dolayı yıpranan, harabiyete uğrayan kıkırdak, kemik, eklem ve dokuları onarılmasına, yapısının güçlenmesine ve oluşabilecek ağrılı ve iltihabi durumların düzelmesine yardımcı olur.

Kemik suyu ile pişmiş yemek ve kemiksuyu çorba, unlusu unsuzu, sebzelisi şu kış günlerinde de sofranızdan eksik olmaması dileğiyle..