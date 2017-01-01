Bu haber 646 kez okundu

Kemik iltihabı

Tıpta osteomiyelit adıyla bilinen kemik iltihaplanmaları genellikle 12 yaş altı çocuklarda görülmektedir. Kemik iltihabının akut ve kronik olmak üzere iki çeşidi vardır.

Kemik iltihabı belirtileri nelerdir?

- Halsizlik

- Hareket etmede zorlanma

- Yüksek ateş

- Terleme

- Kemik ağrısı

Kemik iltihaplanmaları neden olur?

- Diş ve bademcik enfeksiyonları

- Bakteriler

- Farenjit

- Sinüzit

- Zatürre

- Silah yaralanmaları

Kemik iltihabı nasıl tedavi edilir?

Antibiyotik ve Ağrı kesiciler en sık kullanılan tedavi yöntemleridir. Kemik iltihabı, eğer geç tedavi edilirse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Akut kemik iltihabı (osteomiyelit) tedavisi: Genellikle çocuklarda görülen bu sorun, acil tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Öncelikle ağrı olan bölgeye bir iğne yardımıyla girilerek iltihap olup olmadığı tespit edilir. Eğer iltihaplanma varsa ağrılı alan açılır ve cerahat boşaltılır.

Kronik kemik iltihabı (osteomiyelit) tedavisi: Öncelikle tedavi planı yapılır. Ameliyat sırasında ölü kemik dokularının çıkarılması işlemi gerçekleştirilir.