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Kemer’de plaj voleybolu turnuvası düzenlendi

Antalya’nın Kemer ilçesinde Plaj Voleybol Turnuvası düzenlendi. 4 gün süren turnuvanın şampiyonu Yüksel-Burak ikilisi oldu.

18 Temmuz 2017 Salı 18:57
Kemer’de plaj voleybolu turnuvası düzenlendi

Kemer Belediyesinin yaz etkinlikleri kapsamında ikincisini gerçekleştirdiği Plaj Voleybolu Turnuvası bu gün oynan final maçları ile sona erdi. Cuma günü başlayan ve 4 gün süren büyük çekişme içerisinde geçen maçlara ilgi oldukça fazlaydı. Turnuvanın son gününde 3’üncülük ve final müsabakaları gerçekleşti. Final müsabakasında Salih Oğuz ikilisi ile Yüksel- Burak ikilisi karşı karşıya geldi. İlk seti 21-19 Salih-Oğuz ikilisi alırken, ikinci sette toparlanan Burak-Yüskel ikilisi seti 15-8 alarak 1-1 eşitliği sağladılar. Uzatma seti ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yüksel-Burak ikilisi bu seti de 15-13 alarak şampiyonu oldu. İkiliye kupasını Kemer Belediye Başkan Vekili Aslı Bayar Ulukapı verdi. İkinci olan Salih-Oğuz İkilisine ise kupa ve madalyalarını Kemer Garnizon Komutanı Binbaşı Yasin Berçin’den aldı. Turnuvanın üçüncülüğünü alan Mehmet-Roma ikilisi ise kupa ve madalyalarını Kemer Emniyet Müdürü adına Karakol Amiri Komiser Yardımcısı Murat Tunç’dan aldı.

Ödül sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Aslı Bayar Ulukapı, Türkiye’nin gözde turizm ilçesi ve plajlarından birisine sahip olan Kemer’de bu çeşit sportif etkinliklerin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Böyle organizasyonların sayısını da arttırmalıyız diye düşünüyorum. Bu ve benzeri sportif ve kültürel birçok etkinlik bu güzel sahillerde Kemer halkı ve turistlerle buluşacak" dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:57
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